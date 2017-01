 Kaufberatung Zelte: Was Freizeit-Nomaden wissen sollten

Lappenzelte gibt es mittlerweile bereits in tourentauglicher Ausführung – mit akzeptablem Gewicht und beachtlich kurzer Aufbauzeit. Die Touren-Modelle wie das «Zirkon 5 light» von Tentipi werden mit nur einer Mittelstange aufgebaut und zu allen

Richtig behandelt, können Zelte zu lebenslangen Begleitern werden. Die meisten namhaften Hersteller bieten für überschaubares Geld Reparaturen und Verschleissteil-Ersatz an, wie zum Beispiel den Austausch eines schadhaften Zeltbodens oder eines defekten Reissverschlusses. Übel nimmt einem die geliebte Behausung auf Dauer zwei Dinge: Sonne und Nässe. Die UV-Strahlung setzt dem Aussengewebe extrem zu, auch wenn es mit Silikon oder PU behandelt ist. Deshalb sollte man sein Zelt nie länger als notwendig in der prallen Sonne stehen lassen. Der andere Material-Killer ist Staunässe. Wer das Zelttuch in feuchtem Zustand verpackt und nicht spätestens nach der Tour trocknet, verdammt es zum schleichenden Tod. Schimmelbakterien und ein durch Hydrolyse verursachter Auflösungsprozess machen zuerst der Beschichtung und dann dem Stoff den Garaus. «So etwas kann leider nicht repariert werden», sagt Steve Grind, Director of Summer Products beim US-Hersteller MSR. Deshalb gilt: Zelte nach einer Tour an einem trockenen, gut belüfteten Ort noch einmal aufstellen bis jegliche Feuchtigkeit entwichen ist. Bei der Gelegenheit am besten auch die Reissverschlüsse säubern und Schmutz von der Bodenunterseite und anderen Stellen mit einem feuchten, weichen Schwamm ohne scharfe Reinigungsmittel entfernen. Niemals darf man ein Zelt in die Waschmaschine stecken. Jeder noch so kleine Defekt sollte umgehend repariert werden. Denn aus einem kleinen Loch kann bei der ersten starken Windböe auf der nächsten Tour schnell ein grosses Fenster werden.

Seiten abgespannt. Trotzdem hat dieser Zelttyp aktuell seinen Haupteinsatzbereich noch dort, wo Freunde und Familien es sich etwas länger an Ort und Stelle gemütlich machen. Spezielle Öfen sorgen drinnen für ein heimeliges Wohlfühl-Flair.

Bei Zelten für den Vier-Jahreszeiten-Einsatz gibt es zusätzlich einige Punkte zu beachten. Ihre Aussenhaut muss bis zum Boden reichen, damit kein Triebschnee ins Zelt gelangt. Ein kleiner Schneewall um den Bungalow kann dies zusätzlich verhindern. Einige Hersteller bieten auch Modelle mit so genannten «Snowflaps» an, lappenartigen Verlängerungen des Aussenzelts, die mit Schnee beschwert werden können. Dabei sollten die Frischluftöffnungen also auch im Schnee frei bleiben. Apropos Schneefall: Natürlich muss die Zeltkonstruktion so stabil sein, dass sie eine Ladung Neuschnee auf dem Dach trägt.