 Peak Performance Vislight (Sponsored Post)

Welche technischen Detaillösungen gilt es besonders zu erwähnen?

Ein durchdachtes System aus dehnfähigem Gore-Tex-Stretch am Rücken und über den Schultern garantiert maximale Bewegungsfreiheit. Auch in der Kapuze ist ein Stretch-Anteil vorhanden, sodass ohne Probleme ein Helm darunter getragen werden kann. Die Ärmel der Jacke aus der Vislight-Kollektion sind gelb abgesetzt. Dadurch bleiben die Sportler sichtbar und sicher – egal wie dicht der Nebel oder wie dunkel die Nacht ist. Ein lagenübergreifendes Ventilationssystem durch synchronisierte Reissverschlüsse ermöglicht eine schnelle Durchlüftung ohne die einzelnen Lagen auszuziehen.

Wie viele verschiedene Fabrics werden beispielsweise für die Hardshelljacke verwendet?

Die Materialwahl bei der Hardshell beschränkt sich auf zwei Hauptmaterialien. Gore-Tex-C-Knit am Körper und an den Armen und das neue Gore-Tex-Stretch-Material am Rücken und an der Kapuze. Am Ende der Ärmel verwenden wir noch ein weiches Tricotmaterial, damit das Daumenloch so hautfreundlich wie möglich ist. Generell versuchen wir die Jacke nicht komplizierter zu machen als nötig. Die Verwendung von viele verschiedenen Stoffen ist zudem auch nicht wirklich nachhaltig. Die gewählten Materialien sind perfekt auf die verschiedenen Outdooraktivitäten abgestimmt und die Jacke ist 100% wasserdicht.

Welches Gewicht misst Peak Performance dem Produkt-Design bei?

Gutes Produktdesign ist das Wichtigste bei solch einem technischen Produkt. Unsere Passion ist es, ein nachhaltiges, langlebiges Produkt zu schaffen. Jede Funktion und jedes Detail muss durchdacht und hinterfragt sein und auf den vorgesehenen Nutzen des Produktes abgestimmt sein. Hierfür ist es wichtig, dass man versteht, welchen Herausforderungen das Produkt und dessen Nutzer ausgesetzt sind. Gleichzeitig ist es wichtig, Style und Performance richtig abzuwägen.