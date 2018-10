Funktionsweise

Betrieb primär mit Reinbenzin. Top-Modelle verbrennen aber auch viele andere Flüssigbrennstoffe wie Autobenzin, Kerosin, Petroleum und Diesel; bei einigen kann per Düsen­wechsel auch eine Gas-Kartusche genutzt werden. Der Brennstoff wird in einer Brennstoffflasche mittels Pumpe unter Druck gebracht und über eine Leitung zum Brennkopf geschickt. Dieser muss durch «Abfackeln» vorgeheizt werden, um das Benzin in einen gasförmigen Zustand zu bringen. Aus der Vorheizflamme wird nach kurzer Zeit die blaue Gasflamme.

Einsatzbereich

Globale Outdoor-Abenteuer, bei denen der Zugang zu Gas-Kartuschen nicht gewährleistet ist. Erste Wahl bei Expeditionen und Wintertouren.