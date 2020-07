 Berge in Bewegung – Alpen in Gefahr?

Zudem sind die siechenden Gletscher nur die am deutlichsten sichtbaren Folgeerscheinungen des Temperaturanstiegs. Es gibt Dinge, die sich eher im Verborgenen abspielen. So zieht sich auch der Permafrost, der in vielen Steilhängen die Schutt- und Felshänge stabilisiert und empfindlich auf extreme Hitzeereignisse reagiert, zurück (siehe Kasten). «Das wird weitere Konsequenzen haben», sagt Funk. «Die Leute, die im Gebirge unterwegs sind, werden das spüren.» Während mit den Gletschern quasi die Stützbalken aus den Flanken der Berge verschwinden, lösen sich mit dem Permafrost in gewissen Höhenlagen nun auch noch Fugenmasse und Fliesenkleber, und das in einer – in erdzeitlichen Dimensionen betrachtet – ungeheuren Schnelligkeit. Die mit dem Klimawandel ebenfalls zunehmenden Starkniederschläge wirken auf ein solch unberechenbares Gebilde ungefähr wie ein Hochdruckreiniger. Es bröselt und bröckelt, rutscht und rumpelt.

Immer häufiger geraten die gerne im Ruf der Unverrückbarkeit stehenden Berge damit in Bewegung. Die Folgen dieser geologischen Kinetik haben es längst über die Alpen hinaus in die öffentliche Wahrnehmung geschafft. Die Bandbreite reicht von medial durchaus aufmerksam begleiteten Phänomenen mit eher geringem Gefahrenpotenzial, wie gletscherarchäologischen Funden und ausapernden Gletscherleichen, bis hin zu handfesten Bedrohungen, die an dystopische Untergangsszenarien erinnern. Auf der Südseite des Mont-Blanc-Massivs etwa schlossen italienische Behörden im vergangenen September vorsorglich zwei ­Strassen, weil der kollabierende Planpincieux-Gletscher das Tal bedrohte. In Saas-Grund wurden 2017 mehr als 200 Menschen wegen des Abbrechens gewaltiger Eismassen am Triftgletscher evakuiert. Und im gleichen Jahr machte ein Bergsturz am Piz Cengalo im Kanton Graubünden, bei dem drei Millionen Kubikmeter Stein abgingen, die Räumung des Dorfes Bondo nötig. Acht Wanderer gelten seither als vermisst. Zwar prägen Berg- und Eisstürze das Gebirge seit jeher, doch sind sich die Experten von der Arge Alp bis zum Bundesamt für Umwelt ziemlich einig, dass der Klimawandel die Instabilitäten im Fels erhöht.