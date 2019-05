 Trailrunning Simplon

Simplon

Einsamkeit ist beim Laufen ein echter Genussfaktor. Ob man nun früh aufbricht oder den Tag bis zur Neige auskostet, wir genossen überall in der Schweiz und zu jeder Jahreszeit einsame und friedliche Tage. Oft finden sich nur ein paar Schritte von einem Haupt-Wanderweg entfernt wilde Orte, an denen man meint, weit weg von allem zu sein. Am Simplon-Pass hatten wir keine Einsamkeit erwartet. Die Passstrasse nahe der italienischen Grenze ist stark befahren. Doch nur wenige Schritte davon entfernt führt ein endloser Singletrack durch eine grüne, felsige Landschaft, in der sich ein Wasserfall an den anderen reiht. Dort wird Sie die Kulisse des schroffen Bietschhorn immer wieder dazu verleiten, zurückzuschauen, statt auf Ihre Füsse zu achten.