 Trailrunning Monte Zucchero

Monte Zucchero

Dieser Lauf ist, was wir einen «Way up» nennen. Der Run ist lang und führt weit hinauf in technisch schwieriges Gelände. Der Monte Zucchero im Tessin ist eine gute Einführung in solche «Way up runs». Die Tour im Valle Verzasca führt entlang steinerner Alphütten und hinauf zu zahlreichen Geissen, die in grosser Höhe weiden. Zur Faszination, den zweithöchsten Berg der Region in Angriff zu nehmen, kam noch, dass wir hier im Oktober in völliger Einsamkeit unterwegs waren. Die Route wartet mit einem steilen Anstieg und einer Kraxelei zum Gipfel auf. Der Abstieg fordert mit weit ausholenden Traversen, in denen sich saftige Alpwiesen mit felsigen Passagen abwechseln. Weiter unten strichen wir durch hüfthohes, welkes Gras und golden leuchtende Lärchen bis zurück zum Fluss im Talgrund.