 Trailrunning Gental

Gental

Der Run durch das Gental war eine echte Challenge! Der Lauftag fing perfekt an, bis unser Trail immer undeutlicher wurde und bald ganz verschwand. Wir probierten mal diese Pfadspur und mal jene, nur um nach zermürbenden Stunden wieder in einer Sackgasse voller Dornengestrüpp zu landen. Der Tag endete in einem kräftigen Wolkenbruch. Doch wir gaben nicht auf. Wir fanden saftige Alpwiesen, einen kleinen See zum Schwimmen und sanft mäandernde Trails, die dem Läufer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und schliesslich, nach vier ermüdenden Versuchen, fand Janine eine Möglichkeit, die vielen schönen Abschnitte aneinander zu reihen, ohne sich durch das Gebüsch schlagen zu müssen. Nun ist das Gental das ideale Ziel, um in den Frühsommer zu cruisen.