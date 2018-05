Bewegende Berge

Sirwolteseen / VS.

Die topografische Karte der Schweiz von 1945 hält das Fletschhorn noch mit 4001 Metern Höhe fest. Eine Neuvermessung in den 1950er Jahren verkündete nur mehr 3993 Meter. Die Saaser wollten das nicht wahrhaben und stellten 1988 ein Baugesuch. Mit dem Felsmaterial am Gipfel sollte in Form einer Trockenmauer der 4000er wieder hergestellt werden. Die Walliser Behörde lehnte nicht nur ab, es kam noch schlimmer, das Fletschhorn verzeichnet aktuell 3985 Meter. Höhenquote hin oder her, vom Berg plumpste schon immer ordentlich was zu Tale und hinterliess eine chaotische Landschaft, die man heute als idyllisch und wild bezeichnen würde. So die Sirwolteseen, die man auf einsamem Pfade über das Nanztal erreicht. Moränenwälle winden sich wie Schlangen um die Seeaugen. Mächtiges Blockwerk stapelt sich zum Wyssbodehorn. Und jenseits beim Abstieg nach Simplon-Dorf erinnern Felstrümmer unter dem Rossbodenstafel an eine der grössten Natureignisse der Alpen. Am frühen Morgen des 19. März 1901 erzitterte nach tagelangem Schneefall und Föhnsturm das Land, mit bis zu drei Millionen Kubikmeter Ausbruchsvolumen schlug die bisher grösste bekannte Schnee-/Eis-/Felslawine der Alpen eine Schneise der Verwüstung. Mächtige Felsbrocken hatten sich unter dem Gipfel des Fletschhorns gelöst und einen Teil des Rossbodengletschers mitgerissen. Nun mit Lärchen, Moos und Wiesen verwachsen, idyllisch und wild eben.

Text und Fotos: Iris Kürscher