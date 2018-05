 SIMEL – Ein weisser Fleck

Ein weisser Fleck

SIMEL / SG. Zwei Wanderer hätte sie in diesem Sommer schon auf den Simel steigen sehen, sagt die Hirtin und freut sich über zwei weitere Abenteuerlustige, mit denen sie plaudern kann. Das wären dann vier Besucher in einem ganzen Sommer, die sich auf den Simel wagen. Die Alp Ramoza liegt in einer der entlegensten Ecken der Ostschweiz. Wolfsgebiet, Dolomitenambiente. Kein ausgeschildeter Wanderweg führt in den wilden Felsenzirkus südostseitig von Vättis am Schnittpunkt von Tamina- und Calfeisental. Einzig das verwitterte Holzschild «Ramuz» weist einen Hirtenpfad aus. Überm Kopf bäumen sich die Orglen als spitze Felstürme in den Himmel. Mit jedem Höhenmeter atemberaubender. Ganz in der Nähe liegt die Wurfhöhle der Calandawölfe. Alljährlich werden in dem Kessel an die 300 Schafe gesömmert. Vor Jahren sorgten Wolfsrisse für Schlagzeilen. Mit sechs Hirtenhunden habe man das nun im Griff, sagt die Hirtin. Oben am Simel, dem Hausberg der Alp Ramoza, stürzt der Blick in die tiefe Talfalte des Calfeisentals. Der SAC-Führer «Alpine Touren Bündner Alpen» verrät noch einen alten Jägerpfad, den sogenannten «Hochgang», der sich durch die Nordflanken der Orglen und Panärahörner schlängelt. Allein schon nur zu seinem Kulminationspunkt am Fuss des Orglen Nordostgrates aufzusteigen, ergibt haarsträubende Einblicke in gebangte Felsfluchten und über 1000 Meter unter den Füssen glitzert der Gigerwald-Stausee wie ein Fjord herauf.

Text und Fotos: Iris Kürscher