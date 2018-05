Über die Heiden und den Öchslegrad

Ochsehorn / VS. «Der Heiden (geläufiger «Heida») ist ein gefährlicher Beinbrecher, der die Zunge löst und den Menschen in die glückseligste Stimmung zu versetzen vermag. Es wird von diesem Wein erzählt, dass man beim Genusse einer hinreichenden Menge ‚unendlich gescheit reden könne, man fühle sich ungemein glücklich und reich, und besitze die Kraft eines Riesen.‘» So beschreibt Dr. Friedrich Gottlieb Stebler in seiner 1901 erschienenen Monographie «Ob den Heidenreben» das flüssige Gold des höchsten Weinberges Europas, das Visperterminen so berühmt machte. Der Landwirtschaftswissenschaftler und Ethnograph, von 1876 bis 1900 Privatdozent an der ETH Zürich, fügt bei: «Die Einheimischen scheinen ihn besser zu ertragen als die Fremden.» Kleinbeerig und ertragsarm, doch in den Trauben konzentrieren sich pralle Öchslegrade, die den Alkoholgehalt auf 14 Prozent schrauben.

Den Ballon Heidawein hebt man sich also besser für nach der Tour auf. In glückselige Stimmung kommt man auf der Kammroute zum Ochsehorn von ganz alleine. Falls das Wetter passt. Dann zeigt sich eine gigantische Rundumsicht, zum Berner Alpenkamm mit Bietschhorn und Aletschgletscher, zum Monte Leone und ganz nah Fletschhorn, Mischabelgruppe und Weisshorn.

Beim Rückweg durch das Nanztal übernimmt sozusagen der Wein wieder die Führung, in Form der Suone Heido. Aus der Zeit der Heiden, also noch vor der Evangelisation, brachte dieser Wasserkanal schon das kostbare Nass vom Gamsagletscher an die durstigen Reben, die bis zum Gibidum gewachsen sein sollen.

Text und Fotos: Iris Kürscher