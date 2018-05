 Chaltenbrunnenmoor – Chaltenbrunnen / BE

Hochmoor Chaltenbrunnen / BE

Im Schutz der Engelhörner. Rosenlaui, welch poetischer Name. Er bezeichnet eigentlich die «kleinste Ortschaft der Schweiz», hat sich aber für das ganze Reichenbachtal eingebürgert. Oberhalb von Meiringen zweigt es vom Haslital ab und zieht unter den Felsflanken der Engelhörner südwestlich zur Grossen Scheidegg, dem Passübergang nach Grindelwald. Als der Tourismus in Mode kam, zählte die Strecke zur Grossen Oberlandtour, die von Interlaken über die Kleine und Grosse Scheidegg, über Meiringen und Brienzersee eine Runde schlug. Forciert von den ersten bereits Ende des 18. Jahrhunderts herausgegebenen Reiseführern etablierte sie sich als die beliebteste Sightseeing-Tour im Berner Oberland. Aus dieser «Tour»erschuf sich das Wort «Tourist»und die ersten Tourismusregionen wurden ins Leben gerufen. Längst hat sich der touristische Ansturm verlagert. Geblieben sind stille Wanderwege, zum Beispiel durch die nördliche Talseite zum Chaltenbrunnenmoor. Ob es sich tatsächlich um das höchstgelegene Moor Europas handelt, wie gerne behauptet, ist nicht bestätigt. Mit Sicherheit aber wurde es nie für den Torfabbau «missbraucht», weil viel zu unzugänglich, so fernab von Strasse und Siedlungen gelegen. Ein unberührtes Kleinod, gelistet im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung. Im Spätherbst erinnert es eher an eine Steppenlandschaft oder, je nach Blickwinkel, an Kanada, denn Ort im Herzen der Schweiz.

Text und Fotos: Iris Kürscher