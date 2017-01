 Tourentipp: Mont Sujet (BE)

ROUTE

Busendstation in Les Prés-d’Orvin – Talstation des 1. Liftes – Talstation des 2. Skiliftes – linkerhand hinauf zum Waldrand und auf einer Erschliessungsstrasse durch dichten und lichten Wand bis zur Verzweigung – hinauf zu den Bergstationen der Lifte – westwärts in waldigem und offenem Gelände zum Gipfelkreuz des Ostgipfels (1337 m) des Mont Sujet – nun nicht der Spur folgen, sondern nordwestwärts zu einer gleich hohen Kuppe (1337 m) – hinab in die Noire Combe und hinauf auf den zweithöchsten Gipfel (1351 m) – südwärts in teils lichtem Wald hinab zu einer Wegverzweigung (ca. 1290 m) – rechts der Bergerie du Haut vorbei auf den Hauptgipfel (1382 m) des Mont Sujet – in grob westlicher Richtung über die fast baumlose Hochebene leicht abwärts und dann wieder aufsteigend zu einer wenig auffälligen Kuppe (1333 m) – steiler hinab in die Combe d’Enfer (1276 m) –nordwestwärts flach zu P. 1291 m – hinüber zu P. 1284 m oberhalb der Bergerie de la Grande Maison, Le Fornel auf der Landeskarte (geschlossen) – südwärts hinab durch Feld und Wald zur Combe Robin, wo man auf den (Sommer)wanderweg trifft – auf ihm durch den Bois Communs hinab zu P. 987 m (die offizielle Schneeschuhroute geht über Pré aux Boeufs zur Erschliessungsstrasse und folgt dann dieser) – weiter entlang dem Wanderweg nach Diesse.