 Schöffel-Skitour Engelberg – Salistock

Engelberg – Salistock

Engelberg erfreut sicher insbesondere bei Freeridern grosser Beliebtheit. Aber auch für Skitourengeher bietet das Engelbergertal einige attraktive Möglichkeiten. Der Salistock ist dank geringem Lawinenrisiko und mässigen Hangsteilheiten auch für Toureneinsteiger eine gut geeignete Tour. In der nordseitig ausgerichteten Abfahrt findet man oft genug Pulverschnee vor. Dank dem Buiräbähnli kann man sich einige Höhenmeter sparen. Die Bahn am besten vorreservieren.

Route

Ab Mettlen mit dem «Buirabähnli» bis zur Alp Eggen (1418 m) – von hier in südlicher Richtung via Hüethütte bis Lochstafel queren – ab hier in mässiger Hangneigung via Eggen zur Chrüzegg – via Saligaden auf den Salistock (1896 m). Auf der Aufstiegsroute zurück bis Lochstafel – wenn die Schneelage es zulässt via Cholboden (1178 m) und Geissrüti bis Hinterrugisbalm (865 m) abfahren und ab hier mit dem Buirabähnli zurück zum Startpunkt.