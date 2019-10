 Schöffel-Skitour Elm – Chli Chärpf

Elm – Chli Chärpf

Ein absoluter Skitourenklassiker, der konditionell anspruchsvoll ist. Dass der Chli Chärpf so beliebt ist, hat nicht nur mit der fantastischen Aussicht vom Gipfel zu tun, sondern auch mit den lohnenden Abfahrten. Obwohl viel begangen, findet man üblicherweise auch Tage nach dem letzten Schneefall noch unverspurte Hänge – so variantenreich ist der Berg. Das Glarnerland ist sehr schneereich und bekommt bei verschiedenen Wetterlagen und in schöner Regelmässigkeit frischer Pulverschnee «geliefert».

Route

Von Unter Erbs (1261 m) an der Büelhütte vorbei auf der Forststrasse entlang zur Skihütte Obererbs (1690 m) aufsteigen – ab hier via Chamm und Hanegg hoch – östlich am Rotstock (2329 m) vorbei und in direkter Linie Richtun Chli Chärpf – die letzten paar Meter durch die Felsbänder zum Gipfel hoch. Auf der Aufstiegsroute rund 200 Höhenmeter abfahren und danach in östlicher Richtung via Bischofer-Chärpf auf die Bischoferalp abfahren und danach dem Bischofbach folgend bis zur Strasse abfahren. Alternativ dazu kann man auch auf der Aufstiegsroute abfahren – diese Strecke ist allerdings schneller verspurt.