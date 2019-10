 Schöffel-Skitour Davos – Tällihorn

VAL D´HERENS VS. Wer mit dem Mountainbike von Vernamiège nach Combioula abfährt, braucht sich keine Gedanken darüber zu machen, ob Eringer-Kühe auch beim Anblick von Sportlern den Kopf senken und losrennen. Die Vaches d’Hérens sind im Sommer meist in den höheren Alplagen anzutreffen und ignorieren Mountainbiker auch dann, wenn sie im roten Trikot daher fahren. So kann man die perfekten Singletrails ab Vernamiège in vollen Zügen geniessen.