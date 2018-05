 Valle d´Aosta ein Leckerbissen

Leckerbissen

VALLE D’AOSTA/IT Tatsache! Das wunderbare Valle d´Aosta im Westen Italiens lohnt auch eine weitere Anreise. Die Küche dort ist legendär, die MTB-Touren sind es auch! Am Colle della Croce wird ein Menü aus feinsten Ausblicken und Trails der Superlative kredenzt – und das bei gerade einmal 1150 Höhenmeter Anstieg. Die ersten 500 Höhenmeter von La Thuile bis zum Colle San Carlo werden zum Einrollen auf Asphalt absolviert, anschliessend geht es auf einer Schotterpiste durch schönen Lärchenwald. Dann kommt das Beste. Spektakulär windet sich ein alter Militärweg am Hang entlang: Gerade mal schulterbreit, aber mit meist angenehmer Neigung, ist er für fahrtechnisch versierte Biker komplett fahrbar. Feinschmecker machen zwischendurch kleine Pausen, um den Ausblick zu goutieren. Am idyllischen Lago d´Arpy im Talkessel picknicken am Wochenende kleine Heerscharen von Italienern wie in einer Bilderbuchlandschaft. Die Bergwelt ringsum ist mindestens genauso atemberaubend wie die technischen Passagen. Der Pass Colle della Croce wartet aber mit ganz grossem Gipfelpanorama: Gegenüber leuchten Mont Blanc, Aiguilles des Glaciers, Aiguilles du Géant und Grandes Jorasses. Absolut eindrucksvoll. Diese mächtigen gletscherbedeckten Gipfel fordern auch den Nicht-Alpinisten eine grosse Portion Respekt ab. Zum Nachtisch wird eine Serpentinenparade vom Feinsten serviert, eng und steil – genau richtig! Erst 900 Tiefenmeter später ist der Schmaus an der Strasse wieder vorbei. Valle d´Aosta, wir kommen wieder!