Ewiger Trail

SCHWANDEN/GL Irgendwann hören die meisten auf, die Spitzkehren zu zählen. «Ewiger Weg» nennen die Einheimischen den Trail durch den Ennendaner Hohwald – und das sagt bereits alles. Die nach Süden ausgerichtete Bergflanke am Schafleger trocknet nach Niederschlägen schnell ab. Der mit Tannennadeln übersäte Waldboden tut das seine, dass es hier nie zu einem Schlammfestival kommt. Erstaunlich ist die Präzision, mit der die Einheimischen früher diesen Weg angelegt haben. Der Hang ist zwar extrem steil, die Neigung des Trails aber trotzdem immer so angenehm, dass er durchgehend befahrbar ist. Vorausgesetzt, man beherrscht die Fahrtechnik, um die engen Spitzkehren zu bewältigen. Wer das (noch) nicht tut, findet hier jedenfalls das perfekte Trainingsgelände. Sind die rund 1000 Höhenmeter erst einmal zurückgelegt und die fahrtechnischen Herausforderungen in der Traverse bis Unter Kheist gemeistert, bleibt nur noch die genussreiche Abfahrt zurück ins Tal. Ewig könnte der Weg so weitergehen, aber am Eingang des Sernftals gilt leider: Nomen non est omen.