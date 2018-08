 REPORTAGE: Mountainbiken Vogesen

Wenn man am nördlichen Alpenrand wohnt, zieht es einen als Biker gerne gen Süden. Fast unweigerlich steuert der innere Kompass in die Berge: in die Nordalpen, in die Zentralalpen oder sogar noch weiter, in die Südalpen. Doch was ist das? Schon seit geraumer Zeit zeigt das Navi im Auto: Fahrtrichtung Norden. «Ich bin gespannt …», unkt Flo nebenan auf dem Beifahrersitz. Gerade war er vier Tage in Portes du Soleil: Trails ohne Ende, grandioses Panorama, der Mont Blanc als Kulisse. Und jetzt? Die Berge werden immer kleiner. Nördlich von Basel führt die Autobahn durch Landstriche so platt wie der Parkettboden zu Hause im Wohnzimmer.

«Ein Geheimtipp», hatten uns Bikefreunde aus Basel zugeflüstert. Die Grenzstadt ist längst im Rückspiegel verschwunden, als links des Rheins ein Bergriegel aus dem Dunst auftaucht – die Vogesen. Gekrönt von einem glatzköpfigen Gipfel, dem Grand Ballon. Flo googelt: 1424 Meter hoch, kältester Ort des Elsass. Tiefste gemessene Temperatur: -30,2 Grad Celsius. Häufige Stürme. Davon ist gerade wenig zu spüren: Die Temperaturanzeige im Auto schwankt zwischen 38 und 39 Grad Aussentemperatur. «Wird eher ein heisser Ritt», murmelt Flo. Trotz Klimaanlage stehen ihm schon jetzt die Schweisstropfen auf der Stirn.

Trailparadies der französischen Bike-Stars

Flo stöbert weiter im Netz. «Ach, schau an, die Absalon-Brüder sind hier zu Hause, Julien und Remy. Und auch Enduro-Star JérÔme Clementz.» Wenn die Vogesen gleich drei aktuelle Lichtgestalten der Mountainbike-Szene hervorgebracht haben, dann muss wohl etwas dran sein an dem «Geheimtipp». Seit Jahren findet auch die Cannondale Enduro Tour in den Vogesen statt. Noch ein Grund, weshalb es immer mehr Biker aus dem Schweizer Grenzgebiet hierher verschlägt.

Zwischen Weinbergen, Wiesen und Wäldern, vorbei an schmucken Dörfchen mit Fachwerkhäusern, kurbeln wir am nächsten Morgen von Wintzenheim bei Colmar nach Munster. Oliver und Stefano, die Bikeguides von «Ride les Vosges», haben eine zweitägige Tour zu den beiden markantesten Gipfeln der Südvogesen vorgeschlagen – auf den Petit Ballon (1272 m) und den Grand Ballon (1424 m). Eine Ballon-Fahrt sozusagen, wenngleich der Name irreführend ist. Denn obwohl die beiden glatzköpfigen Kuppen aus der Ferne betrachtet durchaus eine gewisse ball- oder ballonartige Form erkennen lassen, hat ihre Bezeichnung einen ganz anderen Ursprung: Um etwa 500 v. Chr. wurde hier der keltische Sonnengott Belenus verehrt, von dem vermutlich der Name Ballon, zu Deutsch Belchen, abgeleitet ist. Diesen Namen tragen im Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Frankreich gleich fünf Berge: der Elsässer Belchen (Ballon d’Alsace), der 73Kilometer östlich gelegene Schwarzwald-Belchen, der 88 Kilometer südöstlich gelegene Jura-Belchen sowie der Kleine Belchen (Petit Ballon) und der Grosse Belchen (Grand Ballon). Forschungen haben ergeben, dass keltische Druiden diese Gipfel nutzten, um Raum und Zeit zu messen. So bestimmten sie damit die Tage der Sommer- und Wintersonnenwende. Für Biker und Wanderer haben die oben fast baumlosen Erhebungen noch einen ganz anderen Vorteil: Sie bieten eine fantastische Aussicht – in die Rheinebene, in den Schwarzwald und noch viel weiter …

«An die 1000 Höhenmeter werden wir bis zum Gipfel zurücklegen», erklärt Stefano. Für ein Mittelgebirge ganz schön üppig. Doch zunächst geht es eher flach dahin. Wieder durch einen malerischen Ort mit putzigen Fachwerkhäusern. Als am Marktplatz ein leises Rauschen die Luft erfüllt und ein Schatten über ihn gleitet, blickt Flo irritiert nach oben. Mit einer Spannweite von zwei Metern ist gerade ein Storch über ihn hinweggesegelt. Wir staunen nicht schlecht. An der Kirche, auf den Giebeln der Hausdächer – überall Storchennester. Zwischen 200 Kilo und zwei Tonnen wiegen die luftigen Landeplätze und Aufzuchtstätten für den Nachwuchs. Mitte der Siebzigerjahre waren die Störche im Elsass fast ausgestorben. Heute pendeln wieder rund 800 Exemplare zwischen ihren Arrondissements am Fuss der Vogesen und Afrika. Und einige bleiben sogar das ganze Jahr.