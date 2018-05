Bonjour & Grüessech

GSTAAD/BE «Au revoir et une très bonne journée», wünscht der freundliche Postauto-Chauffeur auf dem Col de Pillon. Nachdem der Bus seinen Weg Richtung Les Diablerets fortgesetzt hat, ist auch die Sicht frei auf die gleichnamige Bergkette – ein eindrückliches Felsmassiv, dessen höchste Zacken über 3000 Meter hoch sind und Glacier des Diablerets und Glacier de Tsanfleuron umrahmen. Glücklicherweise ist das Terrain in nördlicher Richtung wesentlich weniger bedrohlich als am Fuss der Teufelshörner. Gefordert wird man in den Tragepassagen hoch zum Col de Voré dennoch, auch wenn es insgesamt nur 400 Höhenmeter sind. Danach ist die Strecke zurück nach Gstaad vor allem eines: abwechslungs- und genussreich. Auf alpinen Trails zur Seeberg-Alp, über die wurzeldurchsetzten Pfade durch den Tschärzis-Wald hinunter zum Arnensee und auf familienfreundlich planierten Wegen links und rechts der Saane entspannt von Feutersoey zurück zum Startpunkt Gstaad.