 Biketour Rheintal Super 8

DETAILS

Schwierigkeit: Fahrtechnik 3, Ausdauer 4

Fahrzeit: 5,5 h

Distanz: 37,9 km

Höhendifferenz: 1500 m

AUSGANGS- UND ENDPUNKT

Bad Ragaz (495 m)

ROUTE

Bahnhof Bad Ragaz (495 m) – Rheinbrücke queren und dem Rhein dem rechten Flussufer in Fliessrichtung folgen bis P. 489 – auf Asphalt- und Schotterstrassen bis Balzers – dem Wanderwegweiser via Wiesli, Mattheid bis Vorder Ochsenberg (870 m) folgen (bei den Wehranlagen auf 1000 Metern Höhe – via Schnielskopf, Matluschkopf und Halda abfahren – Richtung St. Luzisteig queren, danach auf der Schotterstrasse bis Guscha (1111 m) hochfahren – von Büel via Dürrwald zum Punkt 619 abfahren – auf Schotterstrasse zum Punkt 751 hochfahren und über Singletrails nach Balzers abfahren – von St. Katharinenbrunnen via St. Luzisteig und Feldrüfi zurück zum Startpunkt.

WEB

badragaz.ch

maienfeld.ch

guscha.ch