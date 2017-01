 Bike-Himmel am Piz Umbrail

Vaus blaues Auge

PIZ UMBRAIL GR. Zugegeben – 500 Höhenmeter sind nicht gerade respekteinflössend. Wenn sie allerdings in nur gerade 2,6 Kilometern zurückzulegen sind, dann kommt das trotzdem einer K(r)ampfansage gleich. Wer auf dem Pass Umbrail aus dem Postauto steigt und zum Piz Umbrail hochblickt, wird sich jedenfalls verwundert Fragen, wo denn hier ein Trail hochführen soll. Sind die ersten Meter mit erheblichem Kraftaufwand vielleicht noch zu fahren, so findet die Fahrt spätestens beim ersten Schotterfeld vorerst ein Ende. Es hat so gewaltige Dimensionen, dass man sich zwangsläufig nichtig und klein fühlt. Es scheint, als ob die Steine immer grösser werden, je näher man dem Gipfel des Piz Umbrail kommt. Das Mountainbike ist schon längst geschultert, während man zwischen zyklopischen Felsblöcken hoch klettert. So kommt man nicht nur schnell ausser Atem, man erreicht auch zügig den Gipfel. Zuerst den 3031 Meter hohen Vorgipfel und – wieder im Fahrradsattel sitzend – den zwei Meter höheren Hauptgipfel. Bis spät im Jahr liegt auf der Nordseite noch Schnee, der danach fliessend in ein weiteres Schotterfeld übergeht. Von weitem ist der Lai da Rims schon zu sehen. Sein Blau wirkt geradezu unwirklich und setzt sich vom satten Grün kontrastreich ab. Der Singletrail ist immer flüssiger zu fahren, je mehr man sich dem See nähert. Spätestens in den zahlreichen Schleifen hinunter zur Alp Las Clastras im Val Vau stellt man sich die Frage, ob der Trail vielleicht eigens für Mountainbiker geschaufelt wurde. Abgesehen von einigen herausfordernden Spitzkehren vermittelt er auch weniger versierten Mountainbikern schier unbegrenzten Fahrspass. Spätestens in den Abschlusspassagen kurz vor Sta. Maria ist am Bremshebel wieder etwas mehr Fingerspitzengefühl gefordert. Doch wer auf Wolke 7 schwebt, wird sich dadurch nicht mehr beunruhigen lassen.

Text und Fotos: Jürg Buschor