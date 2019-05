Folgende Praxis-Tests wurden durchgeführt:

Für den Outdoor-Laborversuch wurde eine Strecke ausgearbeitet, die zwei Tester (ein Mann, eine Frau) mit nahezu exakt wiederholbarer Gehzeit laufen konnten (+/- 1 Minute) und die ausreichend steil für den Schweissfluss war. Zusätzlich wurde eine Umziehmöglichkeit und eine Waage für Jacken und Baselayer eingerichtet. Die Länge der Teststrecke belief sich auf 1,4 Kilometer, dabei waren 120 Höhenmeter zu bewältigen. Die Zeitvorgabe pro Testrunde lag bei exakt 18 Minuten. Nach jeder Runde wurden die Jacken gewogen und gewechselt, dazu ein Glas Wasser getrunken. Vor und nach jeder Testrunde hielten die Probanden jeweils fünf Minuten inne, um Körper, Jacke und Sensoren zu akklimatisieren.

Testläufe Teil 1: Befragung Probanden

An mehreren festgelegten Wegpunkten mussten die Probanden ihr subjektives Schwitzgefühl zu Protokoll geben, unterteilt in eine Skala, die von «sehr angenehm» bis «sehr unangenehm» reichte.

Auch der Trage- und Bedienkomfort wurde bewertet: Wie gut lässt sich die Jacke an- und ausziehen und verstellen? Wie laufen die Reissverschlüsse? Erreicht man alle Taschen? Jede Jacke bekam zu Beginn die maximal möglichen 10 Punkte, jede negative Auffälligkeit ergab einen Punkt Abzug in der Wertung.

Bewertung:

1 Punkt: unkomfortabel (1)

10 Punkte: sehr komfortabel (10)

Testläufe Teil 2: Sensormessungen

Für detaillierte, objektive Messergebnisse aus der Praxis wurden Feuchtigkeits- und Temperatursensoren eingesetzt. Angebracht wurden sie an jeweils drei festgelegten Platzierungen: direkt auf der Haut (Sensor I), auf dem Funktionsshirt (Sensor II) und an der Jackenaussenseite (Sensor III). Die Datenaufzeichnung verlief in Zehn-Sekunden-Intervallen. Je weniger Feuchtigkeit eine Schicht passieren lässt, desto höher die relative Feuchtigkeit in den darunterliegenden Schichten, was unsere Sensoren unerbittlich aufzeichneten. Je mehr Feuchtigkeit an den Sensoren I und II gemessen wurde, desto unangenehmer wurde das Klima unter der Jacke bewertet. Als Mass für den Wasserdampfdurchgang gilt der Unterschied zwischen den Sensoren II und III. Je stärker dort das Gefälle ausfiel, umso grösser der Widerstand der Jacke und umso weniger Dampf liess sie entweichen. Um die Jacken vergleichbar zu machen, haben wir die Jacken am Bund zugezogen, die Kapuzen aufgesetzt und die Unterarmbelüftungen geschlossen gehalten. Aus den Testläufen ergab sich der Wert «Wasserdampfdurchlass Praxistest».

Bewertung:

1 Punkt: wenig wasserdampfdurchlässig (d. h. grosser Unterschied Sensor II zu III und sehr unangenehmes Empfinden)

10 Punkte: stark wasserdampfdurchlässig (d. h. geringer Unterschied Sensor II zu III und sehr angenehmes Empfinden)

Ausstattung

Der Umfang von Ausstattung und Verstellmöglichkeiten wurde ebenfalls bewertet. Klettverschlüsse, Kordelzüge, Taschen und Unterarmbelüftung: Je ein Plus pro Tasche oder Verstellmöglichkeit.

Bewertung:

1 Punkt: wenig Ausstattung (kleinster Wert: 2 Extras)

10 Punkte: viel Ausstattung (grösster Wert: 10 Extras)