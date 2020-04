Flex und Steifigkeit – der Skischuh als Teil des «Fahrwerks»

Über kaum einen Aspekt bei Tourenskischuhen wird kontroverser diskutiert als über die Steifigkeit, den sogenannten Flex. Bisweilen erinnern solche Gespräche an Fachsimpeleien unter Mountainbikern über die Fahrwerksabstimmung ihrer Bikes. Nicht ohne Grund: Studien haben gezeigt, dass das Flex-Verhalten einen klar spürbaren Einfluss auf die Skifahrtechnik hat. In welchen Situationen ist Steifigkeit gefragt? In welchen Situationen sind in welchem Masse Flexibilität und Beweglichkeit erforderlich? Ein Skischuh übernimmt im Zusammenspiel mit Bein, Fuss und Ski ähnliche Funktionen wie eine Federgabel bei Mountainbikes. Er übernimmt die Aufgaben eines Stossdämpfers und ist wichtig für die Steuerung.

Wieso ist ein progressiver Flex wichtig?

Im Schaft sollte jeder Schuh nach vorne etwas nachgeben. Dieser Flex ist wichtig, um das Sprunggelenk in der Schwungsteuerung beugen zu können. Der Flex sollte progressiv sein, sprich: Je weiter das Schienbein Schaft und Zunge nach vorne drückt, desto mehr Widerstand sollte der Schuh bieten. Die Härte des Skischuhs sollte dem Gewicht, der Kraft und dem Fahrstil des Skifahrers entsprechen, aber auch auf den Charakter und die Steifigkeit der Ski abgestimmt sein. Ist der Schuh zu hart, wird das Sprunggelenk blockiert, der Fahrer sitzt nach hinten ab und bringt nicht genügend Druck auf die Skischaufel. Gefragt ist also wie so oft im Leben die richtige Balance. Nur so lässt sich das Potenzial der Ski ausschöpfen.