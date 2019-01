Fazit

Unterm Strich liefern Labor- und Praxistest wertvolle Erkenntnisse über den aktuellen technischen Stand von Tourenbindungen und eine nachvollziehbare Fakten- und Diskussionsbasis für Kaufentscheidungen. Die Tests bringen Licht in die Vor- und Nachteile der gängigen Modelle – auch wenn sich die Ergebnisse nicht ohne weiteres auf alle Ski-Bindungs-Schuh-Kombinationen übertragen lassen. Die legendäre „eierlegende Wollmilchsau“, die bei minimalem Gewicht in allen Disziplinen Bestwerte liefert, gibt es auch unter den Tourenbindungen nicht. Und daran wird sich in absehbarer Zeit wohl wenig ändern. Doch es gibt viele Bindungen, die im Allround-Einsatz gut abschneiden und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Einen klaren Testsieger zu küren ist wegen der unterschiedlichen Konstruktionsweisen und je nach Modell recht unterschiedlichen Vor- und Nachteile nicht unbedingt sinnvoll. Schliesslich hängt die Wahl der Bindung stark von den individuellen Anforderungen ab, die sich aus dem Einsatzbereich, Fahrkönnen, Fahrstil und Risikobereitschaft jedes Tourengehers ergeben.

Innovationen wie Hybrid-Bindungen mit Pin-Vorderbacken und Alpin-Hinterbacken (Atomic Shift, Fritschi Tecton, Marker Kingpin) sowie die Fritschi Vipec mit Seitwärtsauslösung am Vorderbacken bieten eine gute Performance und schneiden auch in puncto Sicherheitsauslösung ordentlich ab. Zudem reduzieren sie die bei Pin-Bindungen erhöhte Gefahr von Fehlauslösungen. Auch solide, klassische Pin-Bindungen mit mittlerem Gewichtsniveau wie die Dynafit ST Rotation 10 enttäuschen nicht. Bei Leichtbau-Pin-Bindungen steigt die Gefahr von Fehlauslösungen, und die Mechanismen für die Sicherheitsauslösung sind spartanischer. Wer also extrem am Gewicht spart, tut das auf Kosten der Sicherheit. Gerade Einsteiger und fahrtechnisch weniger versierte Skitourengeher sollten deshalb beim Kauf keinesfalls alleine auf das Gewicht der Bindung schauen. Als sehr unkomplizierte Lösung haben Rahmenbindungen für komfortorientierte Fahrer und Einsteiger weiter ihre Berechtigung. Ihr großes Plus: Als einziger Bindungstyp lassen sie sich auch mit Alpinskischuhen ohne Pin-Inserts benutzen.

Im Fachhandel einstellen lassen

Aufgrund der vielen Möglichkeiten und der teils recht unterschiedlichen Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle, sollte sich jeder Tourengeher vor dem Kauf Gedanken machen, was seine Bindung leisten sollte. Minimales Gewicht, maximale Abfahrtsperformance und maximale Sicherheit sind immer noch konträre Anforderungen, die sich in ihren Extremen nicht unter einen Hut bringen lassen. Bei Leichtbau-Pin-Bindungen besteht ein deutlich erhöhtes Risiko von Fehlauslösungen (ATK Freeraider, Marker Alpinist). Deshalb ist eine selbstkritische Analyse des bevorzugten Einsatzbereiches, der individuellen Vorlieben und des persönlichen Risikoverhaltens ratsam.

Die Einstellung der Bindung sollte aus Sicherheitsgründen mit einer Bindungsprüfmaschine im Fachhandel erfolgen. Leichte Skitourengeherinnen und Tourengeher sollten das Modell mit bedacht wählen. Denn einige Modelle ermöglichen keine entsprechende Auslösung in niedrigen Z-Wert-Bereichen. Generell ist bei den Tourenbindungen das Auslöseverhalten in unteren Z-Wert-Bereichen am wenigsten zuverlässig. Ein klarer Nachteil für leichte und zierliche Personen. Da auch immer häufiger Jugendliche Skitouren gehen, wäre es angebracht, auch Top-Bindungen mit niedrigen Z-Werten anzubieten.

Nicht nur Gewichtsreduktion

Fehlende Normen bei Tourenskischuhen komplizieren das Material-Puzzle. Eine genaue Funktionskontrolle von Ski, Bindung und Schuh durch einen Fachmann vor dem Kauf ist deshalb unbedingt zu empfehlen. Eine wilde Zusammenstellung von Schnäppchen aus dem Internet birgt allerhand Funktions- und Sicherheitsrisiken. Auch für künftige Entwicklungen von Skibindungen lassen sich aus diesem umfangreichen Test Schlüsse ziehen. Dringendste Aufgabe wäre eine Lösung der Kompatibilitätsfrage von Tourenbindungen und Tourenschuhen. Das würde den Herstellern die Konstruktion erleichtern. Mechanismen zur Sicherheitsauslösung könnten verlässlicher konstruiert werden. Und für Handel und Kunden wäre es einfacher, passende und einwandfrei miteinander funktionierende Bindungen und Schuhe zu finden. Vor allem bei Pin-Bindungen bestünde noch Verbesserungsbedarf im Auslöseverhalten bei Drehstürzen nach hinten. Knieverletzungen könnten so vermutlich reduziert werden. Auch Bindungen mit austauschbaren Verschleißteilen wie zum Beispiel Pins oder austauschbare Inserts an den Schuhen könnten ein neuer und nachhaltiger Weg sein. Die Entwicklung neuer Bindungen sollte nicht alleine an der marketing-wirksamen Reduzierung des Gewichts ansetzen. Die Atomic/Salomon Shift zeigt als Kombination aus Alpin- und Tourenbindung einige zukunftsweisende Ansätze.

Was die Sicherheitsauslösung und die Vermeidung von Bänderverletzungen und Fehlauslösung von Tourenbindungen betrifft, bleibt wohl auch in den kommenden Jahren noch viel Raum für Verbesserungen und vielleicht sogar bahnbrechende Innovationen. Unter Umständen könnten neue, mechatronische Auslösesysteme neue Meilensteine setzen. Weitere Tests mit modernen Sensoren, die in Aufstieg und Abfahrt auftretende Belastungen und das Auslöseverhalten realistisch aufzeichnen, könnten ein Schlüssel dazu sein.