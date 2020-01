Das haben wir getestet

Sechs Kandidaten mit Pin-Vorderbacken und drehbarem Pin-Hinterbacken traten zum Test an: die ATK Crest 10, ATK R12 und ATK C-Raider sowie die Fritschi Xenic 10, die G3 Zed 12 und die Salomon MTN (baugleich mit Atomic Backland). Gewichtsmässig bewegen sich die Testkandidaten inklusive Stopper zwischen knapp 300 und 464 Gramm pro Bindung. Am leichtesten ist die ATK Crest 10 mit 298 Gramm, am meisten bringt die G3 ZED 12 mit 464 Gramm auf die Waage. Die Gewichtsunterschiede sind auf mittleren Standardtouren klar zu spüren, sollten aber für Freizeittourer, die keine Wettkämpfe bestreiten, keinesfalls das ultimative Kriterium bei der Bindungswahl sein.

Pin-Bindungen wurden von Anfang an als leichte Alternative zu den lange üblichen Rahmenbindungen entwickelt. Letztere kommen abgesehen vom Aufstiegsmodus mit kippbarem Rahmen der Funktion von Alpinbindungen recht nahe, gerade was die Sicherheitsauslösungen betrifft. Wie schon der Bindungstest 2018/19 gezeigt hat, bringt die einfachere und minimalistischere Konstruktion von Pin-Bindungen je nach Modell Abstriche bei den Auslösefunktionen mit sich, die je nach Modell mehr oder weniger deutlich ausfallen. In puncto Aufstiegs- und Abfahrtsperformance dagegen schnitten die Testkandidaten gut ab. In Relation zum Gewicht bieten sie eine hohe Steifigkeit, die auch die positiven Fahreindrücken im Praxistest widerspiegeln.