Menschen könnte man ganz schlicht in zwei Gruppen kategorisieren: in diejenigen, die eine Stirnlampe besitzen und in die anderen. Allein dieses kleine Detail verrät einiges über die Person. Der Stirnlampenträger verbringt seine Zeit unter freiem Himmel, auch vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. Er oder sie braucht freie Hände. Zum Skifahren, Klettern, Biken oder auch, um nach einem viel zu langen Tag noch schnell das Zelt aufzuschlagen und danach mit dem Kocher noch ein Menü zu zaubern. Ohne den Strahler am Kopf wären viele Abenteuer jenseits der Zivilisation spätestens mit Einbruch der Dunkelheit fürs Erste vorbei! Egal, ob auf dem Kopf oder am Helm montiert: Stirnlampen erhöhen unsere individuelle Freiheit bei der Tourenplanung und auch die Sicherheit. Ein Muss also, um vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang aktiv zu sein!

Bei der Neuanschaffung schauen die meisten auf die «Lumen», also die Menge an sichtbarem Licht, das die Lampe maximal abgeben kann. Je mehr Lumen, desto besser! Oder? Die Anforderungen an die ideale Outdoor-Stirnlampe sind weitaus vielseitiger. Die Hersteller werben mit enormen Leuchtweiten und Akkulaufzeiten. Angeboten wird die volle Bandbreite – vom Hochleistungsstrahler für die Unterwasser-Höhlentour bis hin zur Ultraleicht-Funzel für den Hosensack. Für diesen Test haben wir uns auf Allround-Lampen im Bereich von 200 bis 900 Lumen beschränkt. Welche Lampe ist für welchen Einsatz geeignet? Und inwiefern stimmen die Herstellerangaben mit der Realität überein?

Bei den klassischen Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Klettern und Trailrunning ist eine dimmbare Lampe von Vorteil, die einen breiten Lichtkegel direkt im Greif- und Steigbereich, respektive im Laufbereich hat. Dazu reichen 10 bis 20 Lumen. Zur Orientierung benötigt man dann einen etwas engeren, fokussierten Lichtkegel, um 10 Meter vorauszuschauen und um Hindernisse oder Wegweiser zu orten: 50 bis 100 Lumen sind hier ausreichend.