Gleiteigenschaften

Im Feldtest wurden alle Felle auf den Standard-Testski K2 Wayback 96 aufgezogen und im realen Tourenbetrieb eingesetzt, wobei die herrschenden Bedingungen alle erfasst wurden. Zusätzlich wurde im Rahmen eines strukturierten Feldtests auch auf dem Gelände der Skisprungschanze in Wildhaus/Schweiz getestet. Von einem definierten Punkt des konkaven Auslaufbereichs einer Skisprungschanze aus gleitete ein Proband in die Fläche, wobei die zurückgelegte Distanz gemessen wurde. Die Testserie wurde an mehreren Tagen bei verschiedensten Temperaturen und Schneebedingungen mehrfach wiederholt.

Die Tribometer-Messungen im Labor liefen folgendermassen ab: Ein Messschlitten läuft an einem Stahlträger auf einer 23 m langen Messstrecke mit Spitzengeschwindigkeiten von 30m/s. Für die Testserie des Outdoor Content Hubs wurden auf zwei verschiedenen Schneesorten getestet: Neuschnee (Temperatur 5,8°C – 6,5°C, Schneefeuchtigkeit (Doser) 17-18), Altschnee (Temperatur 6,0°C – 6,5°C, Schneefeuchtigkeit (Doser) 19-20).

Gemessen wurde die so genannte «dynamische Reibung», d.h. wie viel Kraft und damit Energie nötig ist, um den Ski mitsamt Skibergsteiger in Bewegung zu halten. Klar: Je geringer der Widerstand, desto weniger Kraft muss aufgewendet werden. Zum Vergleich: Ein glatter Skibelag hat je nach Umgebungsbedingen einen Reibungskoeffizienten von etwa 4%. D.h. wenn der Ski mit 100 Newton (ca. 10 kg) belastet ist, braucht es für die Fortbewegung im Flachen 4 Newton. Die verschiedenen Messserien haben gezeigt, dass ein Top-Fell einen Wert von 10% aufweist (also die 2,5-fache Kraft), während bei einem ungünstigen Fell ein Wert von bis zu 28% auftreten kann, also die 7-fache Kraft gegenüber einem normalen Ski! Da verpufft im Aufstieg also jede Menge Energie, die unter Umständen kurz vor dem Gipfel oder in der Abfahrt fehlt.

Die Resultate der Steigfelle in diesem Test bewegten sich zwischen 16% (Colltex, Contour und Fischer) und 28% (Pomoca), wobei die Werte zwischen Alt- und Neuschnee variieren. Auch zwischen den fabrikneuen und den über eine Saison benutzten Steigfellen gibt es erhebliche Unterschiede. Das Pomoca Fell stellt hier einen Sonderfall dar: im Neuzustand massen wir einen Wert von 28% mehr Kraft, beim über eine Saison getesteten Produkt einen sehr guten Wert von lediglich 15%. Das liegt zum Teil an der ab Werk Beschichtung des Fells (siehe Mikroskopiebild), die zu Anfang einen stark negativen Einfluss auf die Reibung zwischen Schnee und Fell hat, sich aber schnell verliert. Pomoca sagt dazu: «Die Felle laufen sich schnell ein, schon nach wenigen Kilometern entfalten sie ihre volle Gleiteigenschaft».

Vor allem die Länge der Haare des Fells spielen hinsichtlich dynamischer Reibung eine Rolle. Typische Renn-Skifelle haben besonders kurze Haare, die entsprechend weniger Reibung erzeugen. Der Feldtest auf der Skisprungschanze zeigt den Unterschied sehr eindrücklich: Mit den Colltex- und Contour-Fellen glitt der Testfahrer an einem Testtag mit strammen Minustemperaturen 21 beziehungsweise 22 Meter weit, mit dem Fischer Profoil lediglich 11 Meter, mit den Black Diamond 13 Meter weit. Im Mittelfeld liegen hier das Pomoca mit 14 Metern, das G3 Alpinist+ Speed mit 15 Metern und das Montana Montamix Zebra mit 19 Metern.