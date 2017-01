Getestet: Black Diamond Helio 88

Charakter: Black Diamond Helio 88

Hoch hinaus will der «Helio 88». Er ist der schmalste unter den neuen, leichtgewichtigen Backcountry-Skimodellen von Black Diamond. Wie auch der «Helio 105» basiert er auf einem Balsa-Flachs-Holzkern mit Carbonfaser-Laminat. Das soll ihm Stabilität bei attraktivem Gewicht verleihen. Er zählt nicht zu den allerleichtesten Modellen dieser Kategorie. Dafür ist er für einen Tourenski relativ stramm abgestimmt und macht auch in steilen Couloirs eine gute Figur. Insgesamt fühlt er sich auf kompaktem Schnee wohler als in lockerem Pulverschnee. Dazu fehlt ihm ein Tick Geschmeidigkeit.

Zuverlässiger Allrounder

Doch immerhin bietet er durch den deutlichen Rocker an der Schaufel guten Auftrieb. In der Schwungauslösung benötigt er allerdings einen klaren Impuls. Er dreht nicht allzu leicht, was ihn in erster Linie zu einem Ski für fortgeschrittene und sehr gute Skifahrer macht. Bei weiten Schwüngen zieht er relativ laufruhig und wie auf Schienen. Auch wenn die Schaufel dann deutlich vibriert, zeigt er auch bei flottem Tempo eine ordentliche Laufruhe. Das macht ihn zum zuverlässigen Begleiter für ambitionierte Skitourenprojekte.