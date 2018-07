Intuitive Sensorik: Fahrer und Maschine werden eins

Das Geheimnis liegt vor allem in feiner abgestimmten Antriebssystemen mit verbesserter Sensorik. Hatte man in der Vergangenheit insbesondere bei hohen Unterstützungsstufen wie dem Turbo-Modus bisweilen noch den Eindruck,dass sich diese Motor-Power gerade in technisch kniffligen Passagen nur schwer zähmen lässt, ist die Unterstützung nun viel homogener. Beinahe so, als käme die zusätzliche Kraft aus den eigenen Beinen. Ein Beispiel dafür ist der neue eMTB-Modus von Bosch am Trek «Powerfly 9 LT Plus». Dieser Modus ersetzt den bisherigen Sport-Modus und variiert zwischen den Fahrmodi Tour und Turbo. Empfahl es sich bisher, vor engen Kurven, steilen Rampen oder verblockten Passagen in den niedrigeren Modus herunterzuschalten, macht das der «intelligente» E-MTB-­Modus nun automatisch. Abhängig vom Pedaldruck passt sich die Motorunterstützung progressiv an die Fahrweise an. Aber auch andere Hersteller wie Shimano oder Rocky Mountain arbeiten mit einer ähnlichen Sensorik. Auch wenn die Motoren teils noch etwas an Durchzugskraft zugelegt haben, bieten sie dennoch ein mountainbike-­typisches, natürliches Fahrgefühl.

Zu den Innovationen gehört auch, dass E-MTBs auf den ersten Blick immer schwerer als solcheerkennbar sind. Integrierte Systeme setzen sich durch, nicht nur der Optik wegen. Die im Unterrohr verbauten Akkus sind im Falle von Stürzen durch den Rahmen gut geschützt, und die harmonischere Gewichtsverteilung sorgt für einen tieferen Schwerpunkt und ausgewogeneres Fahrverhalten.

Apropos Fahrverhalten: Auch an den Fahrwerken haben die Hersteller gefeilt. Die Federungssysteme sind ausgewogen und auf das Gewicht abgestimmt. Die Rahmengeometrie ist so optimiert, dass die E-MTBs in der Wendigkeit mit herkömmlichen Mountainbikes mittlerweile ganz gut mithalten können. Auch breite, stark profilierte Reifen zwischen 2,4 und 3,0 Zoll sind in der elektrisierten Allmountain- und Enduro-­Kategorie mittlerweile selbstverständlich – neben dem potenten Fahrwerk eine wichtige Voraussetzung, um die wuchtigen E-Boliden auch bergab unter Kontrolle zu halten. Ebenso wichtig sind hochwertige Bremsen mit grossem Scheibendurchmesser. Erste Wahl sind hier Vierkolbenmodelle, wie sie auch bei Downhill-­Bikes verwendet werden. Bei unterdimensionierten Bremsen besteht die Gefahr, dass sie auf längeren Abfahrten überhitzen und nicht mehr ordentlich funktionieren.

Voller Fahrspass bergauf und bergab

Macht sich das in der Praxis auch wirklich bemerkbar? Ja! Gewichtsbedingt sind die getesteten E-MTBs zwar im Schnitt etwas weniger agil als herkömmliche Mountainbikes. Dafür liegen sie sehr satt auf dem Trail und bieten gerade auf fahrtechnisch schwierigen, verblockten Pfaden viel Laufruhe und Sicherheit. Spitzenreiter sind hier das BMC «AMP LTD», das Trek «Powerfly 9 LT Plus» und das Rocky Mountain «Powerplay Carbon 70».

Ähnlich viel Spass bringen die langhubigen E-MTBs bergauf. Ganz bewusst hatten wir in die Teststrecke einen immer steiler und rauer werdenden Singletrail eingebaut. Passagen am Limit, auf denen mit einem herkömmlichen Mountainbike schnell der Ofen aus wäre, machten dank E-Support immer noch Spass, wenngleich Anstrengung und Konzentration erforderlich waren. Doch gerade bergauf eröffnen diese E-MTBs eine völlig neue Dimension des Mountainbikens. Die Unfahrbarkeitsgrenze verschiebt sich deutlich nach oben. So wird das Fahrvergnügen bergauf demokratisiert: Eine gesunde Grundfitness sollte man dennoch mitbringen, um hier ans Limit gehen zu können. Aber man muss nicht das asketische Leben der Cross-Country-Elite führen und Woche für Woche Hunderte von Kilometer spulen, um auf Trails bergauf seinen Spass zu haben.

Gar nicht so einfach war es für die Tester, bergauf die feinen Unterschiede zwischen den Modellen herauszufiltern. Denn vieles von dem, was sonst mit Muskelkraft und Fahrtechnik erarbeitet werden muss, nivelliert der motorisierte Antrieb.

Akkus und Gewicht: Noch Luft nach oben

Also alles Gold, was da am und um den Elektro­antrieb herum glänzt? Nicht ganz: Klar, E-MTBs sparen Kraft. Allerdings gibt es durchaus auch Situationen, in denen sie Kraft kosten. «Auf fahrtechnisch anspruchsvollen Trails fehlt mir für dieE-MTBs etwas die Power», hat Testerin Eliane gespürt. In der Tat ist ein beherzterer und etwas kraftvollerer Fahrstil nötig, um die über 20 Kilogramm schweren Untersätze geschmeidig durchs Trail-­Labyrinth zu manövrieren und auf steilen Passagen die Schwerkraft zu zähmen. Ganz zu schweigen davon, wenn das Bike über ein Kuhgatter gehoben werden muss – oder der Akku keinen Saft mehr hat.

Wie viele Höhenmeter genau die jeweiligen Akkus durchhalten, haben wir in diesem Test nicht exakt gemessen. Doch wurde auf den Testfahrten mit immer gleichen Testrunden deutlich, dass es doch merkliche Unterschiede gibt. Noch immer sind die Akkus der klar limitierende Faktor, wenn es um Radius und Reichweite von E-MTBs geht. Im sparsamen Eco-Modus und mit entsprechender Unterstützung der Muskelkraft mögen rund 2000 Höhenmeter auf einer mässig ansteigenden Forststrasse möglich sein. Doch in der Praxis ist die Versuchung einfach zu gross, im «Turbo»-­Modusbergauf zu preschen. Dann kann man froh sein, wenn man etwas mehr als die Hälfte schafft. Ein Zusatzakku ist teuer (um die CHF 800.-) und schwer. Für weniger trainierte und zierliche Perso­nen nicht unbedingt die Ideallösung. So bleibt nur eine angepasste Routenwahl, ein längerer Stopp an einer Ladestation unterwegs oder im Zweifel eben doch eine energiesparende Fahrweise.