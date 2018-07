 Test: DREI-LAGEN-HARDSHELL-JACKEN

Sandwich-Menü: Dreilagige Konstruktionen

Die Membranen sind hauchdünn (wenige Mikro­meter) und nicht wirklich robust. Deshalb werden sie mit einem widerstandsfähigen Oberstoff aus Polyamid (Nylon) oder Polyester verklebt beziehungsweise «laminiert», um nach aussen vor mechanischem Abrieb und Defekten geschützt zu sein. Auf der Innenseite ist entweder ein fest aufgeklebter Futterstoff aus Polyamid oder Polyester (3-Lagen) angebracht.

Ein bisschen wasserdicht?

Um die Wasserdichtigkeit von Outdoor-Textilien zu beschreiben, wird gerne die Wassersäule bemüht. Um diese im Labor zu testen, wird auf der Aussenseite des Stoffes ein stetig steigender Wasserdruck aufgebaut, bis an drei Stellen Tropfen durchdrücken (sog. «Suter-Test»). Je höher die gemessene Wassersäule, umso besser – laut Hersteller-Marketing. Allerdings verhält es sich mit der Wasserdichtigkeit in der Realität wie mit der Schwangerschaft: so wenig wie es «ein bisschen schwanger» gibt, gibt es auch «ein bisschen wasserdicht» nicht. Entweder ist ein Material wasserdicht, dann kommt kein Wasser hindurch, oder eben nicht. Auch wird nur an den Stellen gemessen, an denen die Jacke keine Nähte oder Reissverschlüsse besitzt (notorische Schwach­stellen). Einige Beispiele: ein kleines Loch von etwa 10 Mikrometern führt zu einem Leck; eine Naht an der Jacke ist von innen nicht mit Tape ver­sie­gelt: die Jacke ist undicht. Eine Jacke mit einem hohen Testwert von über 20’000 Millimetern Wassersäule kann nach kurzer Zeit durch intensive Nutzung, Waschen oder Delaminierung undicht werden.

Aktive Atmung?

Teil zwei des Hardshell-Deals ist der Wasserdampfdurchlass. Allgemein wird dafür gerne der Begriff «Atmungsaktivität» verwendet, was irreführend ist. Denn eine Jacke ist ein lebloses Stück Textil, das Atmen bleibt uns Outdoor-Sportlern vorbehalten. Gemeint ist das Durchlassen von Schwitzfeuchtigkeit durch den Jackenstoff nach aussen. Problematisch wird es, wenn der Abtrans­port mit der Schweissproduktion nicht mehr mithalten kann. Dann staut sich die Feuchtigkeit in den Bekleidungsschichten zurück und schlimmstenfalls lagert sich unser Saft in Form von Kondenswasser auf der Jackeninnenseite ab, was den Prozess zusätzlich massiv verzögert.

DWR – essenziell für volle Funktion

Ohne eine wasserabweisende Imprägnierung des Aussenstoffs – die sogenannte DWR-Ausrüstung («durable water repellent») – würden die Laminate nicht wie gewünscht funktionieren. Denn saugt sich die oberste Stoffschicht mit Wasser voll – ­Experten sprechen von einem «Wetting-out-­Effekt» –, wird der Wasserdampfdurchlass massiv beeinträchtigt, gemäss Forschungen der EMPA sogar um bis zu 80 Prozent. Der Eindruck, die Jacke sei nicht mehr dicht, wird enorm verstärkt, weil sich vermehrt kondensierte Schwitzfeuchtigkeit auf der Innenseite ablagert.

So viel zur Hardshell-Theorie. In unserem Labor- und Praxistest haben wir die Proben auf zehn Exempel gemacht.

Folgende Praxistests wurden durchgeführt:

Der Outdoor Content Hub hat ein Pilotprojekt mit menschlicher Einschätzung und Feuchtigkeitssensoren gestartet, um herauszufinden, wie gut die Testjacken bei Aktivität den Schwitzwasserdampf nach aussen passieren lassen. Dafür wurde eine Strecke ausgearbeitet, die zwei Tester (ein Mann, eine Frau) mit nahezu exakt wiederholbarer Gehzeit laufen konnten (+/- 1 Minute) und die ausreichend steil für den Schweissfluss war. Zusätzlich wurden eine Umziehmöglichkeit und eine Waage für Jacken und Baselayer eingerichtet. Die Länge der Teststrecke belief sich auf 1,4 Kilometer, dabei waren 120 Höhenmeter zu bewältigen. Die Zeitvorgabe pro Testrunde lag bei exakt 18 Minuten. Nach jeder Runde wurden die Jacken gewogen und gewechselt, dazu ein Glas Wasser getrunken. Vor und nach jeder der zehn Testrunden hielten die Probanden jeweils fünf Minuten inne, um Körper, Jacke und Sensoren zu akklimatisieren. Die Reihenfolge, in der die Jacken von den Testern subjektiv bewertet wurden, war nahezu identisch.

Testläufe Teil 1: Befragung Probanden

An mehreren festgelegten Wegpunkten mussten die Probanden ihr subjektives Schwitzgefühl zu Protokoll geben, unterteilt in eine Skala, die von «sehr angenehm» bis «sehr unangenehm» reichte.

Auch der Trage- und Bedienkomfort wurde bewertet: Wie gut lässt sich die Jacke an- und ausziehen und verstellen? Wie laufen die Reissverschlüsse? Erreicht man alle Taschen? Jede Jacke bekam zu Beginn die maximal möglichen 10 Punkte, jede negative Auffälligkeit ergab einen Punkt Abzug in der Wertung.

Testläufe Teil 2: Sensormessungen

Für detaillierte, objektive Messergebnisse aus der Praxis wurden Feuchtigkeits- und Temperatursensoren eingesetzt. Angebracht wurden sie an jeweils drei festgelegten Platzierungen: direkt auf der Haut (Sensor I), auf dem Funktionsshirt (Sensor II) und an der Jackenaussenseite (Sensor III). Und siehe da: Die Jacken verhielten sich trotz gleicher Strecke sehr unterschiedlich. Je mehr Feuchtigkeit an den Sensoren I und II gemessen wurde, desto unangenehmer wurde das Klima unter der Jacke bewertet. Als Mass für den Wasserdampfdurchgang gilt der Unterschied zwischen den Sensoren II und III. Je stärker dort das Gefälle ausfiel, umso grösser der Widerstand der Jacke und umso weniger Dampf liess sie entweichen. Um die Jacken vergleichbar zu machen, haben wir die Jacken am Bund zugezogen, die Kapuzen aufgesetzt und die Unterarmbelüftungen geschlossen gehalten (­Ergebnisse siehe Abbildungen).

Ausstattung

Der Umfang von Ausstattung und Verstellmöglichkeiten wurde ebenfalls bewertet. Klettverschlüsse, Kordelzüge, Taschen und Unterarmbelüftung: je ein Plus pro Tasche oder Verstellmöglichkeit. Die Umfänge reichten bei den Testjacken von 4 Ausstattungsvariablen (1 Bewertungspunkt) bis zu 15 Ausstattungsvariablen (10 Bewertungspunkte). Alle Jacken im Test haben eine helmtaugliche Kapuze.