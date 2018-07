Mit dem Glück ist das so eine Sache. Läuft’s mal schlecht, vermisst man’s. Läuft es gut, gewöhnt man sich ziemlich daran und fühlt sich ruckzuck wieder im drögen Alltag. Gut, wenn man sich immer wieder ganz bewusst eine Dosis gute Laune gönnt. Zum Beispiel auf dem Mountainbike. Dazu sind die aktuellen Bergvelos des Jahrgangs 2018 wie geschaffen.

Kaum ein Sportgerät hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten so schnell entwickelt wie das Mountainbike. Grössere Innovationssprünge gab es zuletzt bei Laufrädern (27,5 und 29 Zoll, breite 27,5-Plus-Laufräder), bei den Fahrwerken (Verbesserung von Uphill- und Downhill-Qualitäten) und natürlich beim Antrieb. Und jetzt? Der Fokus der Hersteller liegt momentan in erster Linie auf Detailverbesserungen. Doch diese gehen immer noch weit über eine rein optische Modellkosmetik hinaus. Ganz nach dem Motto: kleine Ursache, grosse Wirkung machen sich die Neuerungen in durchaus spürbaren Verbesserungen der Fahreigenschaften bemerkbar. Für den Outdoor Guide Test haben wir zwölf Allmountain-, Enduro- und Trail-Bikes gecheckt, die sich für Touren eignen, aber auch grobe Trailabfahrten grösstenteils souverän wegstecken. Dabei lag unser Augenmerk vor allem auf der Vielseitigkeit der Bikes – aus der Sicht vieler Mountainbiker eine Schlüsseleigenschaft, an der auch die Hersteller eifrig gefeilt haben.

Uphill und downhill top:

Neue, ausgewogene Geometrien

Was macht die neuen Bikes denn nun zu Glücksbringern? Oft sind es Feinheiten, die nicht sofort ins Auge stechen. Zum Beispiel haben die Hersteller kleine, aber effektive Updates der Rahmen­geometrien vorgenommen, um die Bikes noch vielseitiger zu machen. Um die Änderungen von Lenkwinkel, Sitzrohrwinkel, Oberrohr- oder Kettenstrebenlänge auf Anhieb zu erfassen, bedarf es schon eines geübten Auges. Doch schon kleine Änderungen können die Fahreigenschaften durchaus deutlich beeinflussen. Die aktuellen Trends: Ein längerer Reach (horizontaler Abstandvon der Mitte des Tretlagers bis zur Mitte des Steuerrohrs) und ein flacher Lenkwinkel sorgen bergab für Laufruhe und ein sicheres Fahrgefühl auf technisch anspruchsvollen Trails. Kurze Kettenstreben halten die Bikes trotzdem wendig. Ergebnis: Bei abfahrtslastigeren Gefährten wie Allmountain- und Enduro-Bikes macht sich das Geometrie-Update positiv bemerkbar. Sprich: Diese Maschinen gehen mittlerweile nicht nur geschmeidig bergab, sondern lassen sich auch bergauf beeindruckend gut und effektiv treten. Bei kurzhubigen Trail-Bikes mit Federwegen um die 130 Millimeter wurden vor allem die Downhill-Qualitäten vielfach verbessert, ohne dabei ihre Kletterfähigkeiten bergauf einzubüssen. Natürlich gibt es je nach Modell und Hersteller individuelle Unterschiede: Ein gutes Beispiel für die Vielseitigkeit ist das Specialized «Camber Expert 29». Das Trail-Bike bietet auf Anstiegen Vortrieb wie ein Marathon-Bike, lässt sich aber auch von verblockten Trails bergab nicht so schnell einschüchtern. Unterm Strich sind die Fahrwerke so ausgewogen und «allroundig» wie nie zuvor.

Um das zu unterstreichen, haben sich die Bike-­Hersteller noch ein paar Kniffe einfallen lassen. Nicht alle sind brandneu, aber einige scheinen sich doch durchzusetzen. Zum Beispiel variable Geometrien: Rocky Mountain praktiziert das mit dem Ride-Nine-System schon seit Jahren. Beim Trek «Fuel EX» lassen sich mit dem «Mino Link», einer Gewindekonstruktion an der Dämpferwippedes Hinterbaus, Lenkwinkel (0,5°) und Tretlagerhöhe (10 mm) mit einem Inbussschlüssel sekundenschnell anpassen, selbst unterwegs auf dem Trail. Beim «Scott Genius» reicht ein kleiner Boxenstopp, um das Fahrwerk per Flipchip an der Dämpferaufnahme zu verstellen und so das Bike ohne grösseren Aufwand von 27,5-Plus- auf 29-Zoll-Laufräder umzurüsten. Das funktioniert übrigens auch beim Trek «Fuel EX» und beim Bold «Linkin Trail LT 29».