Wheeler Brazilian SL

Gelungener Twenty-Niner

Wheeler rüstet die Modelle der «Brazilian»-Allmountain-Linie mit Twenty-Niner-Laufrädern aus. Auch wenn die Masse der Allmountain-Modelle mit 27,5-Zöllern ausgestattet ist, funktioniert das Konzept in diesem Fall sehr gut. Das «Brazilian SL» ist ein vielseitiger Alleskönner. Bergauf bieten die grossen Räder ordentlich Grip. Dabei setzt das Bike jeden Tritt effizient in Vortrieb um. Erst an sehr steilen Rampen kommt es an seine Grenzen. Dann ist eine aktive Gewichtsverlagerung nötig, um das Vorderrad am Boden zu halten.

Spurtreu bergab

Die 140 mm Federweg hinten und 150 mm an der Gabel ergeben zusammen mit den 29-Zoll-Laufrädern eine potente Maschine, mit der man auch vor anspruchsvollen Abfahrten nicht zurückschrecken muss. Das eher straff ausgelegte Fahrwerk hält auch über grobe Brocken sauber die Linie und gibt dem Fahrer ein sicheres Gefühl. Das «Brazilian SL» beweist: Langhubige Twenty-Niner werden zu Unrecht totgesagt.

Ausstattung und Details

Die 2×10-Schaltung auf Shimano XT-Basis erlaubt auch auf langen, kraftraubenden Touren dank ihrer Übersetzungsbandbreite eine kraftsparende Fahrweise. Komfortabel: Per Remote-Fahrwerksverstellung lässt sich der Hinterbau für Asphaltpassagen blockieren. Die Laufräder von DT Swiss sind auf tubeless umrüstbar. Optisch nicht unbedingt schön und etwas verwirrend ist die Lenkzentrale mit einem wenig aufgeräumten Kabelwirrwarr: den Leitungen für Bremsen, Schalthebel, Fernbedienung für die Sattelstütze und Remote-Control für den Dämpfer. Im offenen Modus ohne Plattformdämpfung ist ein deutliches Wippen des Viergelenk-Hinterbaus spürbar, das sich allerdings mit aktivierter Plattformdämpfung weitgehend eliminieren lässt. Summa summarum zählt das «Brazilian SL» zu den vielseitigsten Allmountain-Modellen im Test. Mit einem Gewicht von 13,5 kg gehört es nicht mehr zu den Leichtesten, doch sind auch lange Touren mit vielen Höhenmetern durchaus drin, vorausgesetzt man ist kein allzu ehrgeiziger Gipfelstürmer.

Alternative

Günstiger gibt´s das Wheeler «Brazilian 14» mit Aluminium-Rahmen und etwas softer abgestimmtem Hinterbau.