 13 Allmountain- und Enduro-Bikes im Test

Vielseitigkeit ist Trumpf

Was die Testfahren zeigten: Die Bikes werden immer universeller. Vielseitigkeit ist Trumpf. Gute Nachrichten also, denn genau diese Vielseitigkeit ist es doch, die man sich auf Touren in den Bergen wünscht. Schliesslich will die Mehrheit der Biker ja nicht nur auf einer Art von Wegen fahren, nicht nur bergauf, nicht nur bergab, nicht nur nicht auf Forststrassen, nicht nur in Bike-Parks, nicht nur auf Flow-Trails surfen, nicht nur verblockte, hochalpine Pfade rocken. Und doch gibt es bei aller Vielseitigkeit gravierende Unterschiede.

Beispiel Federweg: Mit allzu simpler Mathematik lassen sich die Fahrwerkseigenschaften nicht beschreiben. Rein rechnerisch ist 130 weniger als 150. Doch manche Testfahrten stellten diese Logik auf den Kopf. Plötzlich fühlten sich 130 Millimeter Federweg vorne und 120 hinten am «Spark 700 Plus Tuned» von Scott nach mehr an, als die 150 vorne und 140 hinten am Felt «Decree 2». Wieso? Mountainbiken ist nicht nur Zahlenspiel. Mountainbiken ist ein gutes Stück «Physik-Philosophie». Und dazu zählen die Gestaltung der Rahmengeometrie, die Abstimmung des Fahrwerks (eher soft oder eher straff), das Ansprechverhalten der Federung, die Laufräder und Reifen, und, und, und, … Ob Sänfte oder straffes Fahrwerk, lässt sich nicht zwingend aus den Federwegsdaten ersehen. Und nicht zuletzt sind solche Entscheidungen auch eine Frage des Fahrstils und subjektiver Vorlieben.

Darauf haben auch die Laufräder Einfluss. Alleine zwischen den 2.35er Reifen des Felt und den 2.8er Reifen am Scott «Spark 700 Plus Tuned» tun sich enorme Unterschiede auf – als würde man breite Geländewagenreifen mit grobem Offroad-Profil mit einem herkömmlichen Ganzjahresreifen für der Strasse vergleichen. Beides kann sinnvoll sein, beides kann falsch sein. Es kommt eben auf den Einsatzbereich und den Fahrertyp an. Eine Philosophiefrage eben.

Nächstes Beispiel: Nur allzu gerne schielen wir Biker aufs Gewicht, wenn es um Neuanschaffungen geht. Aber auch diese Zahl sollte nur eine von vielen Variablen bei der Kaufentscheidung sein. Denn auch hier dreht die Gesamtkomposition bisweilen mathematische Regeln um. Denn wenn es um die Effektivität beim Kurbeln bergauf geht, haben Sitzposition, Rahmengeometrie und Fahrwerksabstimmung mehr Einfluss als ein paar Gramm mehr oder weniger.