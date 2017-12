 Haute Route mit Abstecher: Walliser Winkelzug

Abseilen ins weisse Nichts: Das war es dann mit der vermeintlichen Komfort- Skitour. Die Neurologin im Team, die noch am ersten Tag davon sprach, dass ihr dank ihrer Forschungen zum Gleichgewicht «nie mehr schwindlig werde», schlenkert nervös mit den Armen. Es ist einer dieser Momente, in denen der Kopf dem Körper vorauseilt, sich in ein warmes Schnellrestaurant an der Autobahn wünscht, aber die Beine erst liefern müssen. Oder wie Chappaz schrieb: «Warum bin ich nicht in meinem Obstgarten geblieben?» Doch bald sind Stahlketten erreicht, kurz darauf der Anlegeplatz für die Ski. «Schuhe eng zuschnallen!», ruft Wält vor der steilen Abfahrt. Der letzte Schwung geht am in jeder Hinsicht abenteuerlichen WC vorbei, rechts die Hängegletscher, links das gottverlassene Tal ins Valpelline, und vor uns Diego, der grinsend mit einem Tablett voller Grappa in der Tür der Aostahütte steht. Benvenuto!