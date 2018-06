Ladies Special , TATONKA, Tourenrucksack

Der Tatonka «Kings Peak 40 Women»ist ein Tourenrucksack speziell für Frauen. Schultergurte und Hüftgurt sind anatomisch geformt. Aussparungen in der Mitte der bequemen Hüftgurtflossen sparen Gewicht ein. Der Rucksack lässt sich schnell an unterschiedliche Rückenlängen anpassen. Das Tragesystem bringt Abstand zwischen Hauptfach und Rücken und ermöglicht dadurch eine gute Belüftung. Ansonsten bietet der Rucksack alle für einen Tourenrucksack wichtigen Ausstattungsdetails: Ein grosses Hauptfach mit einem zusätzlichen seitlichen Reissverschluss, ein separates Bodenfach für einen leichten Schlafsack, zwei grosse seitliche Netztaschen und ein in der Grösse variierbares Frontfach mit Helmbefestigung. Das innere Deckelfach ist als Ort für die Erste-Hilfe-Ausrüstung gekennzeichnet, im äusseren Deckelfach sind Schlüsselhalter und Regenhülle integriert. Am Deckel befinden sich mehrere Materialschlaufen, ausserdem gibt es eine Wanderstockhalterung und eine Aufnahme für die Trinkblase. Mit 40 Liter Volumen ist der Kings Peak 40 prädestiniert für Hütten- oder Mehrtagestouren mit kleinem bis mittlerem Gepäck.