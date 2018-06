THULE, UPRIDE 599

Fahrrad­träger fürs Autodach

Kein Grund zur Panik: Bei diesem Fahrrad­träger fürs Autodach werden sensible Carbon-­Rösser nicht mehr am Rahmen, sondern am Vorderrad fixiert. Andere Bikes ebenfalls – der Thule «UpRide» ist mit sehr vielen unterschiedlichen Modellen kompatibel, unabhängig von Rahmenkonstruktion, Federung oder Reifengrösse. Das Prinzip: Das Vorderrad steht stabil in einer ausklappbaren Fassung, das Hinterrad wird über einen Kunststoffspanngurt gesichert. Laut Hersteller passen Reifen mit einer Grösse von 20 bis 29 Zoll und einer Breite von bis zu 3 Zoll in die Halterung. Ein separat erhältlicher Adapter ermöglicht zusätzlich den Transport von Fatbikes bis zu 5 Zoll. Damit das Bike während der Espresso-­Pause nicht ungewollt den Besitzer wechselt, sichern integrierte Fahrradschlösser das Bike am Dachträger und den Dachträger am Fahrzeug. Nur für aktuelle E-Mountainbikes wird’s eng, denn die maximale Zuladung für den Dachträger liegt bei 20 Kilogramm.