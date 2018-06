SCARPA: MESCALITO

Auf dünnen Sohlen mit Scarpa

Beim «Mescalito» von Scarpa kommt Vibrams LiteBase-Technologie zum Einsatz, bei der ein Gewebe in das Sohlengummi eingearbeitet wird. Das erlaubt dünnere und damit leichtere Sohlen, ohne dass Leistung und Haltbarkeit reduziert werden oder die Profilstollen ausreissen. Im Zehenbereich wartet die Sohle mit einer besonders griffigen Climbing-Zone für kleine Tritte auf. Der Schuh ist im Fersenbereich stark, im Zehenbereich für mehr Trittgefühl etwas weniger gedämpft. Im Mittelfussbereich achtet Scarpa besonders auf Verwindungssteifigkeit, sodass man mit dem Mescalito auch aufkanten kann. Die oberste und damit am meisten beanspruchte Öse ist metallverstärkt, ein weiches Material am Knöchel beugt Wundscheuern vor. Das Ober­material ist aus Rauleder. Die Schnürung reicht sehr weit nach vorne. Für Zustiege, Wanderungen und Klettersteige.