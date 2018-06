DIRTLEJ: TRAILSCOUT HALF & HALF

Bikeshorts mit zwei Seiten

Sieht aus wie eine ganz normale Bikeshorts, kann aber mehr: Die «Trailscout Half & Half» von Dirtlej kombiniert robustes, wasserdichtes Nylon auf der Rückseite mit einem dünneren, wasserdampfdurchlässigen Polyester-Elasthan-­Gemisch auf der Vorderseite. Ideal also, wenn die Temperaturen nach der kurzen Hose schreien, die Trails aber noch nass und matschig sind. Der Bund ist hinten höher gezogen und lässt sich über Klettverschlüsse in der Weite verstellen. Der wasserdichte Stretcheinsatz am rückseitigen Bund verbessert den Sitz und die Bewegungsfreiheit. Die Trailscout Half & Half besitzt zwei seitliche Taschen an den Oberschenkeln, die mit Reissverschlüssen gesichert sind. Die Hose ist für Frauen und Männer erhältlich.