Goal Zero: CRUSH LIGHT

Klapp-Licht, «CRUSH LIGHT»

Der Name ist Programm: Das «Crush Light» ist eine kleine Laterne, die sich bei Nichtgebrauch von 10 auf 1,5 Zentimeter Höhe zusammenfalten lässt. Bei einer Grundfläche von 12,5 x 12,5 Zentimetern passt sie dadurch deutlich leichter in den Rucksack als in voller Entfaltung. Oder auf den Rucksack – denn wie von Hersteller Goal Zero gewohnt, bezieht auch das Crush Light seine Energie aus Sonnenkraft. Dabei beträgt die Ladezeit über das integrierte Solarpanel etwa 20 Stunden, in Kombination mit dem Nomad 7 Plus Solarpanel verkürzt sie sich auf 2,5 Stunden. Alternativ kann das Lämpchen über eine USB-Schnittstelle aufgeladen oder mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben werden. Laut Hersteller erhellt es seine Umgebung bei voller Leuchtstärke mit 60 Lumen für drei Stunden, auf der schwächsten Leuchtstufe hält es zehn Mal so lange durch. Nutzer wählen zwischen drei verschiedenen Leuchtstärken und einem Modus, der flackerndes Kerzenlicht simuliert – für die Extraportion Romantik auf Knopfdruck. Erhältlich ab Juni.