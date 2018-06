 Thomas Ulrich im Interview

Herr Ulrich, das Finanzamt Beatenberg dürfte ganz schöne Schwierigkeiten mit Ihnen haben.

Mit mir? Eigentlich nicht. Wieso fragen Sie?

Sie sind ja schlecht einer Berufsgruppe zuzuordnen: Motivationsredner, Fotograf, Abenteurer, Bergführer, Zimmermann und zugleich Inhaber mehrerer Firmen.

Ganz einfach ist das mit mir nicht, das stimmt. Zumal es bei dem einen Job mal mehr, mal weniger ist. Aktuell machen mir die Gleitschirmflüge mit den Touristen hier in den schönsten Bergen der Welt, also vor Eiger, Mönch und Jungfrau, wieder unfassbaren Spass, sodass ich bestimmt die Hälfte meiner Arbeitszeit in der Luft verbringe.

Und was machen Sie in der anderen Zeit?

Abenteuer-Reisen und Motivationsvorträge.

Sie sprechen vor der gesammelten Wirtschafts­elite, bei Banken wie Credit Suisse, Global Playern wie Mercedes-Benz und Berater-Konzernen wie Ernst & Young. Was bekommen Sie so für einen Tag motivieren?

5’000 bis 8’000 Franken. Am Tag.

Oha. Das ist ganz schön viel!

Ich habe ja auch viel zu erzählen (grinst).

Das ist wohl wahr. Angefangen hat Ihre Karriereals Skirennläufer, dann waren Sie Profi-­Kletterer und Bergführer, später Hubschrauber­flughelfer. Wie passt das alles zusammen?

Bei Golden Eye, dem James-Bond-Film, war ich das Mädchen für alles: Location-Scout, Kletterer, Safety-Guide, Bergführer. Ähnlich war es beim Kinofilm «Fräulein Smillas Gespür für Schnee». Die Produzenten wussten: Egal, ob horizontal oder vertikal, der Ulrich findet sich mit seinem fotografischen Auge überall zurecht – und für uns die besten Einstellungen. Und wenn mal ein Model fehlte, sprang ich eben ein.

Für wen haben Sie gemodelt?

Das lief eher unter der Abteilung «Stuntman». Bei der Raiffeisen-Werbung in den 80er-Jahren sollte ein Ski-Profi so 30, 40 Meter weit mit einem Luftstand von zehn, 15 Metern über eineGletscherspalte springen. Ein Freund von mir empfahl mich. «Bevor ihr jemanden lange sucht, der später dann die Hosen voll hat, nehmt gleich den Thomas. Der kann es, der macht es.» Einen Tag später war alles im Kasten.

Heutzutage können die Menschen mit einem grossen Geldbeutel mit Ihnen Abenteuer erleben. Jeder, der 16’000 Schweizer Franken auf den Tisch legt, kann vier Wochen mit Ihnen über Grönland stapfen. Wer nicht so lange Zeit hat, geht mit Ihnen knapp zehn Tage lang zum Nordpol. Der kleine Unkostenpreis: 50’000 Fränkli. Können Sie bei diesen schwindelerregenden Preisen jemanden ablehnen?

Schwierig. Ich versuche jedoch, alle Teilnehmer vorher zu treffen, um deren psychischen und physischen Leistungsstand zu überprüfen. Es kann aber auch mal anders verlaufen als geplant. Wie im Jahr 2006. Bei der Expedition hatte ich einen 15-jährigen Schotten dabei. Der wurde später in fast jeder Tageszeitung dieser Welt gefeiert. Er war der jüngste Mensch, der «ganz alleine» jemals am Nordpol gewesen ist.

Wo ist das Problem?

Ganz alleine war er ja nicht. Der junge Mann war so unselbstständig, dass ich ihm jeden Morgen die Schuhe binden musste. Ernsthaft. Da draussen bin ich ja nicht nur Expeditionsleiter, sondern in einigen Fällen Freund und Motivator, in anderen Fällen Psychologe und Ersatz-Papi.

Ihre Teilnehmer sind doch alle erwachsen!

Generell sind die Teilnehmer, die eine solche Reise für mehrere Zehntausend Franken buchen, nicht die bodenständigsten Menschen auf diesem Planeten: also Manager, Geschäftsführer, Banker. In der Regel sind sie erfolgreich, haben Verantwortung und oft sehr viel Macht. Wenn man aber da draussen im Eis ist, muss man sich demjenigen unterordnen, der mehr Erfahrung hat. Das bin ich. Und wenn man mir nicht zuhört, kann es da draussen für alle ganz schön ungemütlich werden.