 Rüdiger Nehberg im Interview

Wurdet ihr nie ernsthaft bedroht?

In den gesamten 18 Jahren unserer Arbeit haben wir noch keinen ernstzunehmenden Gegner getroffen. Ganz im Gegenteil. Annette und mir, einer Arzthelferin und einem Ex-Vorstadtbäcker, ist es nach nur sechs Jahren unseres Wirkens im Jahr 2006 sogar gelungen, die allerhöchsten Muslime dieser Welt zu einer internationalen Gelehrtenkonferenz in die Azhar-Universität nach Kairo einzuladen. Das ist die höchste Institution der Sunniten, vergleichbar mit dem Vatikan. Prof. Ali Gom’a, Grossmufti von Ägypten, hatte dafür sogar die Schirmherrschaft übernommen. Wir hatten muslimische und europäische Ärzte eingeladen. Annette durfte sogar ein Stück Film von einer pharaonischen Verstümmelung zeigen. Das gab es noch nie in der Azhar, aber unser Schirmherr hatte es ausdrücklich erlaubt. Ich als Gastgeber durfte sogar neben allen diesen Koryphäen am Vorstandstisch sitzen. Neben dem Grossmufti, neben dem Azhar-Gross-sheikh Prof. Tantawi, ich, Rüdiger, der Grossbäcker aus Hamburg! Von wegen also «Der Islam ist nicht dialogfähig!» Nach nur eineinhalb Stunden Beratung hinter verschlossenen Türen war der Beschluss gefasst. Der Mufti trat vor die Kameras und verkündete das Ergebnis, die Fatwa (Islamisches Rechtsgutachten): «Weibliche Genitalverstümmelung ist ein strafbares Verbrechen, das höchste Werte des Islam verletzt.» In unserer Euphorie dachten wir, der Brauch wäre damit beendet.

Aber das war offensichtlich nicht so?

Nein, denn obwohl sich die Journalisten mit ihren Kameras drängten, mussten wir feststellen: In den Zeitungen gab es nur ganz kleine Notizen. Nur der «SPIEGEL» brachte zwei Seiten. In den meisten der 35 Verstümmelungsländer ist es ein striktes Tabu, darüber zu reden. Wir waren sehr enttäuscht, denn der Mufti hatte das Resultat als «historisch» bezeichnet und als «die wichtigste Voraussetzung für das Ende des Brauches». Daraufhin haben wir diese Konferenz in dem von uns sogenannten «Goldenen Buch» dokumentiert. Ganz bewusst anspruchsvoll gestaltet, mit Kunstleder, Magnetverschluss, mehrsprachig. Es soll neben dem Koran bestehen können und ist konzipiert als Predigtvorlage für die Imame dieser Welt. Unser Schirmherr hat es mit einem Vorwort gesegnet, weil er es so gut fand. Und Annettes Buchgestaltung wurde sogar mit dem begehrten «red dot» ausgezeichnet für hervorragendes Design. Inzwischen haben wir das Buch in mehreren Ländern containerweise an die Imame verteilt.