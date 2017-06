 Die Extrem-Wanderin: Sarah Marquis

Sie wandert und wandert und wandert … zum Beispiel in drei Jahren von Sibirien nach Australien. So entdecke sie ihre animalische Seite und finde «die vollkommene Harmonie mit der Natur», sagt Sarah Marquis. Die Geschichte einer Frau, die als Abenteurerin geboren wurde und beim «Wandern» schon mehr als eine brenzlige Situation überstanden hat.

Nach drei Monaten sind die Schmerzen weg. Am Morgen nach dem Aufwachen sind die Stimmen im Kopf verschwunden, die ihr einreden wollen, dass das alles doch viel zu anstrengend sei. Dass es keinen Sinn mache aufzubrechen, weiterzulaufen, zu kämpfen. Plötzlich ist es normal, Alltag, ihr Leben. Nach sechs Monaten ist ihr Körper rein, nach einem Jahr, bemerkt sie, werde sie zu Natur. Zu einem Tier, immer achtsam, mit geschärften Sinnen, um jederzeit alle lauernden Gefahren zu erkennen. Ihre Sensibilität gehe dann so weit, dass sie auf die Distanz von einem Kilometer Touristen riechen könne, sogar deren Shampoo. Sie sagt: «Natürlich gibt es immer wieder Rückschläge, dann kehren die Stimmen zurück, die Schmerzen. Es ist mühsam, manchmal auch die Hölle. Aber es ist genau die Harmonie mit der Natur, die ich seit meiner Kindheit suche.»

Wandernde Philosophin

Sarah Marquis sitzt in einer Autobahnraststätte bei Martigny im Wallis. Nichts erinnert an das Tier mit den geschärften Sinnen. Sie trägt eine weisse Designer-Sportjacke, sie hat gepflegtes, langes, dunkelblondes Haar, ein strahlendes Lächeln – eine schöne Frau. Sie sei als Abenteurerin geboren, stellt sie gleich zu Beginn klar, was allerdings weniger mit Draufgängertum als viel mehr mit einem Geisteszustand zu tun habe. Und so ist sie auch mit der Bezeichnung «Abenteurerin» nicht restlos glücklich, eher fühlt sie sich als «wandernde Philosophin», die der Natur eine Stimme geben will, die sich als «Brücke zwischen Mensch und Natur» versteht. «Davon will ich einfach erzählen. Von meinen ungefilterten Eindrücken, die nicht erst vom menschlichen Gehirn eingeordnet wurden.»

Verrückt nach «draussen» – schon als Kind

In ihrem Elternhaus erinnerte erst einmal wenig an die extremen Abenteuer, die sie später unternehmen sollte. Sie wuchs in Montsevelier im Kanton Jura mit einem älteren und einem jüngeren Bruder auf. Die Familie ging wandern und Pilze suchen, so wie das viele Schweizer Familien tun. Sie war eine gute Schülerin, kümmerte sich um die zahlreichen Haustiere: Schafe, Hasen, Hunde. So weit war alles «normal».