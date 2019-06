 Chrigel Maurer im Interview

Du schriebst einmal, dass es dein Ziel sei, bei deinen Handlungen die Limits genau zu kennen.

In meinen jungen Jahren habe ich Sachen gemacht, ohne genau zu wissen, was ich tue. Diese Erfahrungen gingen zum Glück glimpflich aus. Zum Beispiel das Fliegen bei Föhn. Solange man hoch fliegt, ist es nicht gefährlich. Das Problem kommt, wenn man tiefer geht und landen will. Föhnwinde sind böig. Da kann man nicht kontrolliert landen. Heute mache ich das nicht mehr, weil es unvernünftig ist. Aber es war hilfreich. Eigentlich verrückt. Ich habe mir, teils auch mit sinnlosem Risiko, hilfreiches Knowhow angeeignet. Aber man kann eigentlich keinem Jungen empfehlen, das nachzumachen.

Wie tastet man sich ans Limit heran?

Zum Beispiel kann man die Schirmbeherrschung bei Flugschul-Kursen über dem See trainieren. Dann kann man Starts und Landungen bei viel Schnee üben. Es geht darum, Grenzerfahrungen in einem sicheren Umfeld zu sammeln. Wie Freeskier, die ins Wasser und in Schaumstoffbälle jumpen.

Wann hattest du das letzte Mal so richtig Angst im Schirm?

Im Wettkampf bei Barcelonette in Frankreich. Da kam ein Gewitter auf und ich wusste, in der nächsten halben Stunde muss ich runter, sonst wird es gefährlich. Da war es am Schluss schon eng. Starke Winde, Regen. Es gibt Situationen, wo erst alles gut ausschaut, und dann ist auf einmal gar nichts mehr gut. Aber es gibt auch Situationen, bei denen du denkst: «Wenn das mal gut geht», und dann war es halb so schlimm. Häufig passiert das im Wettkampf, wenn das Wetter und äussere Einflüsse eine Rolle spielen und ich eine Erwartung an meine Leistung habe. Ohne Wettkampf würde ich einfach landen.

Wie beurteilst du Aktionen wie die des Franzosen Antoine Girard, der über den Gipfel des 8157 Meter hohen Broad Peak geflogen ist?

Ich kann nicht so einschätzen, was er genau gemacht hat und wie viel Risiko er eingegangen ist. Er hat mir davon im letzten Jahr erzählt und ich dachte, dass mir das ein bisschen zu viel Risiko gewesen wäre. So lange meine Jungs noch klein sind, brauche ich so etwas nicht. Aber falls es mir mal langweilig wird …

Was ist für dich unvernünftig?

Solche Dinge wie Speedriden oder Basejumpen oder Wingsuit. Ich habe viele Sprünge gemacht, vom Hubschrauber oder vom Ballon, auch mit tiefer Öffnung. Mit dem Speedrider kann man von jedem Gipfel starten, weil er so klein ist. Aber es ist halt nochmals eine Stufe extremer, weil man keine Reserve hat. Keinen Retter, keinen Protektor, keinen Helm. Nichts. Das Gefühl ist toller, aber es ist unvernünftig. Ausserdem braucht man viel Zeit dafür. Wenn man das nicht genau genug macht oder zu wenig intensiv, dann passiert halt schnell etwas. Der Unterschied ist, wenn beim Skifahren was passiert, dann ist es nicht gleich fatal. Beim Basejumpen ist es fatal.