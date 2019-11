 Schweiz: 83 getötete Bergsportler pro Jahr

Gefährliches Basejumping

Die langjährige Statistik der BFU zeigt, dass knapp ein Drittel der getöteten Personen ihren Wohnsitz im Ausland hatten – zumeist waren sie also als Touristen in der Schweiz. In Zahlen: Von durchschnittlich 184 tödlichen Sportunfällen pro Jahr betreffen 58 ausländische Gäste. Wie hoch der Anteil der ausländischen Todesopfer in einer Sportart ist, hängt vor allem von der Popularität der Sportart bei Touristinnen und Touristen ab.

Die Sportart mit dem höchsten Anteil an ausländischen Todesopfern – nämlich 77 Prozent – ist das Basejumping. Viele reisen für diese Aktivität in die Schweiz. Gleiches gilt für das Bergsteigen (66 Prozent ausländische Opfer) und das Skifahren abseits der Piste (52 Prozent).

Die Statistiker des BFU weisen in ihrem Bericht aber auch auf die begrenzte Aussagekraft der Erhebung hin: Die Zahl der Getöteten sagt nichts über das Sterberisiko in einer Sportart aus. Dafür müssten die Anzahl aktiver Sportlerinnen und Sportler sowie die Ausübungsdauer berücksichtigt werden. Beides ist aber bei vielen Sportarten zu wenig genau bekannt.