 Transa Outdoorfestival in Laax

Das Leben am Lagerfeuer und Übernachten im Zelt gehört zum Rahmenprogramm. Zusätzlich präsentieren mehr als 40 Aussteller ihre Neuheiten im Brand Village und bieten ihre Produkte zum Testen an. Familien mit Kinder können ihr Outdoor-Abenteuer erleben und dazu gratis die passende Ausrüstung leihen. Von 11 bis 16 Uhr warten die verschiedenen Aktionen auf die Besucher. Und im Basecamp gibt es nach den Workshops am Freitag- und Samstagabend Livemusik. Natürlich gibt es für die Festivalbesucher auch die ein oder andere Überraschung. Bist du interessiert? Egal ob Outdoor-Profi oder Gelegenheitsabenteurer. In Flims gibt es allerhand zu erleben.

Zudem spannend: Paralell zum Outdoorfestival finden die Discovery Days im Riders Hotel in Laax statt. Hier gibt es spannende Abenteuer, unglaubliche Geschichten und tolle Bilder aus der ganzen Welt. Gesucht werden die besten Live-Reportagen, die beste Fotografie und die beste Story.

Erwachsene:

3-Tages-Pass (28. bis 30. September): CHF 150.- (exkl. Workshops)

2-Tages-Pass (29. bis 30. September): CHF 120.- (exkl. Workshops)

Jugendliche (bis 12 Jahre):

3-Tages-Pass (28. bis 30. September): CHF 75.- (exkl. Workshops)

2-Tages-Pass (29. bis 30. September): CHF 60.- (exkl. Workshops)

Kinder (bis 6 Jahre):

kostenlos

Der Gesamtpreis setzt sich individuell zusammen und ist abhängig von den Workshops und Zusatzleistungen, die du dazu buchst. Im Festivalpass enthalten ist ein Lunchbag für den Mittag (Samstag und Sonntag) sowie reichhaltiges Abendessen am Freitag und Samstag und ein kräftiges Frühstück am Samstag und Sonntag, ein Zeltplatz, Zugang zum Brand Village und zur gesamten Infrastruktur sowie zu den Konzerten von Me & Marie, William White und Chiqanne.

