 Graubünden Bike: Mit dem Trail-Guru zur perfekten Tour

Der Trail-Guru bringt Biker auf Touren

Die Anzahl an Touren und Singletrails ist im Internet schier unendlich – die Qualität der Tourenbeschriebe jedoch teils unterirdisch. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich in Graubünden vom Trail-Guru online zum perfekten Trail führen lassen.

Text: Thomas Werz