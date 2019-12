 Neues Ski-Movie: The Collective Film

Es ist immer wieder ein Abenteuer, gemeinsam unentdeckte Gipfel zu erklimmen, um Mitternacht innerstädtische Rails zu shredden, am Gipfel den letzten Run so lange hinauszuzögern, bis die letzten Sonnenstrahlen hinter dem Grat verschwinden…. Skifahren vereint mittlerweile ziemlich viele verschiedene Disziplinen und Charaktere. Der neue Film des Fraction-Teams «The Collecitve» will daher mehr sein als nur die Summe dieser Teile, das Team setzt seine persönliche Definition des Sports – mit seinen eigenen Ideen, eigenen Ausdrucksformen und in unterschiedlichem Gelände. Gedreht wurde rund um den Globus – auch in der Schweiz in Saas Fee, Leysin und Lauterbrunnen.

Premieren in der Schweiz:

In der Schweiz läuft «The Collecitve» am Samstag, 7. Dezember, in bei der Diamond Shop Premiere im Ciné Rex Adelboden und am Freitag, 13. Dezember, beim «Rock on Avoriaz» Festival in Avoriaz und am gleichen Abend in Nendaz im «Cactus Saloon & Cantina».

Die Fahrer:

Alex Hall, Alexis Ghisleni, Andrew Pollard, Antti Ollila, Ben Buratti, Benjamin Forthun, Caroline Claire, Cody Cirillo, Corey Jackson, Daniel Hanka, Duncan Adams, Eirik Sateroy, Giulia Tanno, Kelly Sildaru, Mac Vorhand, Margaux Hackett, Markus Fohr, Mathilde Gremaud, Pablo Schweizer, Sam Anthamatten, Sarah Hoefflin, Shingo Sasaki, Taisuke Kusunoki, Tim McChesney, Timothé Sivignon, Will Berman

Regie: Etienne Mérel,

Produzent: Tim Harty