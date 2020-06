 Studie Sport Schweiz 2020 erschienen

»

Gesundheit und Fitness, die Freude an der Bewe­gung, das Draussen-in-der-Natur-Sein sowie die Entspannung und der Stressabbau sind die wich­tigsten Motive, weshalb in der Schweiz Sport getrie­ben wird. Der «helvetische Mehrkampf» mit den Sportarten Wandern, Radfahren, Schwimmen, Skifahren und Jogging steht auf der Beliebtheitsskala immer noch zuoberst. Insbesondere das Wandern konnte seit 2014 nochmals markant zu­legen und gehört bei beiden Geschlechtern und in allen Altersgruppen zu den am meisten ausgeüb­ten Sportarten. 56,9% der Bevölkerung üben den Sport aus, das entspricht einem Plus von 12,6% in den letzten 6 Jahren – die Zunahme ist markanter als bei jeder andere. Sportart. Mit Radfahren (42%, Zunahme 2.9%), Jogging (27%, Zunahme 3.2%), Mountainbiken (7.9%, Zunahme 1.6%), Ski- und Snowboardtouren (6.5%, Zunahme 2.6%) und Klettern/Bergsteigen (3.5%, Zunahme 1.3%) haben auch alle anderen Outdoor-Sportarten kräftig zugelegt.