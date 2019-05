 SLF-Winterbericht: Viel Schnee und 19 Tote

»

Der SLF-Wintersportbericht 2018/19 im Wortlaut:

In der ersten Januarhälfte schneite es im Norden anhaltend und ergiebig. Vom 12. bis 14. Januar 2019 fiel am Alpennordhang verbreitet mehr als einen Meter Schnee, von den Urner bis in die St. Galler Alpen und im nördlichen Prättigau sogar mehr als 1,5 m. Besonders im Osten brachen die Januarniederschläge bisherige Messrekorde: An vielen Stationen in Liechtenstein und Nordbünden wurden die (zweit)höchsten Neuschneesummen verzeichnet, die je innerhalb von zehn Tagen gemessen wurden.

Im Norden verbreitet «sehr grosse» Lawinengefahr

Diese grossen Neuschneemengen begleitet von stürmischem Wind führten dazu, dass für den 14. Januar in weiten Teilen der Schweizer Alpen «sehr grosse» Lawinengefahr (Stufe 5) – die höchste Gefahrenstufe – prognostiziert wurde. Während dieser Periode wurden sehr viele Lawinenabgänge beobachtet. Wegen der tiefen Temperaturen hatten viele Lawinen einen grossen Staubanteil, so dass sie zum Teil sehr weit vorstiessen. Wie bereits im Winter 2017/18 bewährten sich die baulichen Schutzmassnahmen, die Gefahrenzonenkarten und die Arbeit der Lawinendienste. Es entstanden in dieser Periode ausschliesslich Sachschäden.

In der warmen und trockenen zweiten Februarhälfte war die Lawinensituation vorwiegend günstig. Gleitschneelawinen waren die Hauptgefahr. Sie wurden wegen der mächtigen Schneedecke oft gross. Ende April führte intensiver Regen bis in hohe Lagen vor allem am Alpenhauptkamm zu vielen grossen und sehr grossen Nassschneelawinen.

