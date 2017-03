 Reparieren statt wegwerfen: Patagonia Worn Wear Tour

Keine Outdoor-Kleidung hält ewig, irgendwann hat selbst die robusteste Hardshell-Jacke ein Loch. Was tun? Eine Möglichkeit, das liebste Stück wieder fit zu machen, ist die Patagonia Worn Wear Tour: Vom 31. März bis 06. August 2017 stoppt die Worn Wear Tour in 16 Stationen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Worn Wear Team repariert Kleidung aller Marken kostenlos – seien es kaputte Reißverschlüsse, Löcher in der Hose oder Risse in der Daunenjacke. Außerdem zeigt das Team, wie man kleine Reparaturen selbst erledigen kann. Outdoor-Fans brauchen nur ihre beschädigte Kleidung mitbringen.